El Palacio de Exposiciones acoge este jueves la entrega de los premios 'Creando Cantabria'

Presentación de los premios 'Creando Cantabria'

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones acogerá este jueves la entrega de premios 'Creando Cantabria', organizados por Postureo Cántabro con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, entre otros, que ha contado con una participación récord ya que más de 3.000 nominaciones y más de 7.000 votos han servido para seleccionar a los favoritos del público.

Estos premios han nacido con el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro para los creadores de contenido de Cantabria, favoreciendo la visibilidad, la colaboración y el reconocimiento del talento digital que se genera en la comunidad, ha informado el Ayuntamiento.

Los premios buscan reconocer al mejor creador de contenido de Cantabria, a través de 10 categorías: Belleza y Moda, Concienciación e Impacto Social, Contenido Cultural, Deporte y Salud, Empresas, Estilo de Vida, Gastro y Foodie, Humor y Entretenimiento, Tecnología y Divulgación y Turismo y Viajes.

El proceso de votación está abierto hasta esta noche a través de la web oficial (https://creandocantabria.com/votacion-finalistas/), donde el público puede seguir apoyando a sus creadores favoritos. Sus votos cuentan el 40% del voto total, completando el 60% la deliberación de un jurado de expertos.

A lo largo de la tarde-noche se hará entrega de las 10 categorías a concurso, la organización realizará un reconocimiento especial y, finalmente, se otorgará el primero a mejor creador de Cantabria que entregará la alcaldesa, Gema Igual.

El evento contará con la presentación del comunicador Germán González e Itziar Oltra, doctora en Marketing, que conducirán una noche dedicada al ecosistema digital cántabro, en la que se darán cita creadores, marcas, instituciones y público.

La gala podrá seguirse en directo a través de Cantabria TV, que desde las 19.30 horas emitirá la alfombra verde. Además, la organización ha confirmado la actuación de la violinista Carla Moro.

Tras las fases de nominaciones y votación popular, el certamen ha entrado en su etapa decisiva con 50 finalistas, cinco por cada categoría, de entre los que se elegirá al mejor creador de contenido de Cantabria.

Así, en Belleza y Moda están @gpalazuelos, @pau__pi, @carolinabrunelli_, @rizadotass y @claumots; en Concienciación e Impacto Social Disenium: @chemaysumanada, @le_matecito, @desdemisillaa, @superlu_6, @manrique4; y en Contenido Cultural Blendio: @ot2025.teyou, @lalibrotecadelcrimen, @ruloylacontrabanda_oficial, @lu.decker y @soycarlamoro.

En Deporte y Salud: @mariaasanchezz_36, @anaajmnz, @brianuriarte51, @dolomarco y @carlota_fdez; en Empresas Caja Rural de Asturias: @carniballburger, @los_escobedo - @conservasemilia, @elpuestodevicente, @anabel.lee.ilustracion y @vallereal; y en Estilo de Vida Benzi: @mamadelnorte, @saeliacrespog, @lucia_villalon, @chiaaarita._ y @miniveorra.

En Gastro y Foodie Regma: @alsan_food, @mialteredu, @quedarpacomer, @saboreandocantabria y @clarapvillalon; en Humor y Entretenimiento: @amiliibia, @javihoyosmartinez, @teresagareche, @german_online y @ssanpitopato; en Tecnología y Divulgación Verde: @caye.wildvisuals, @maraluck, @miguel_assal, @itziaroltra y @martacasassuki; y en Turismo y Viajes, categoría patrocinada por el Ayuntamiento de Santander: @cantabrona_y_sus_rincones, @unachicaqueviaja, @lethalcrysis_, @ibairider y @carlacuero.