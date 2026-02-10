El Palacio de Festivales abre su nueva temporada con el estreno de 'Macho', una obra que "desdibuja" el machismo

Presentación de 'Macho' - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria abre su nueva programación con el estreno de la obra teatral 'Macho', una pieza de la compañía cántabra Trueba&Trueba que "desdibuja" el machismo, para lo que contará con la interacción del público con el fin de crear una reflexión colectiva.

La cita será este jueves, 12 de febrero, a las 19.30 horas en la Sala Talleres, y también habrá una función matinal dirigida a escolares.

'Macho' es un proyecto teatral concebido como un monólogo basado en la experiencia de un padre primerizo. Se trata de una propuesta teatral participativa y visceral, en la que el público se convertirte en parte activa de la representación y, por tanto, en coautor.

En el escenario habrá una estructura piramidal de sillas que se irá modificando con el devenir de la obra, en consonancia con los cambios en la personalidad del personaje protagonista que se enfrentará a tres etapas de su vida donde habrá una marcada presencia femenina.

Así lo han destacado este martes en rueda de prensa la responsable de producción y programación del Palacio, Isabel Ibarra; el director, Sergio Maggiolo; el autor y actor protagonista de la obra, Juan Trueba, y el productor, Caque Trueba.

Según ha explicado Juan Trueba, este monólogo nace de la obra 'Un intento valiente' de la propia compañía, en la que se representan microobras inspiradas en la vida de los actores. Fue a raíz de contar su experiencia en la búsqueda de la paternidad y de darse cuenta de que existen "muchos pequeños machismos", unido al debate que este tema generaba entre el público, cuando surgió 'Macho'.

De este modo, refleja la búsqueda de cómo intenta ser padre, de la influencia que tuvo para él su padre y cómo plantea la herencia que se quiere dejar a los hombres del futuro.

"Espero que de alguna manera sirva para reflexionar, para darnos cuenta que todos tenemos todavía componentes sobre los que trabajar", ha resumido el autor de la obra.

Maggiolo ha reconocido que el proyecto le resultó "retador" desde el punto de vista de "hablar desde los hombres para los hombres". En este sentido, ha resaltado que la obra busca su complicidad sobre temas donde también ellos tienen responsabilidad como la violencia contra la mujer o el machismo sistematizado.

Y Caque Trueba ha agradecido la oportunidad de estrenar la obra en el Palacio de Festivales, donde tanto él como Juan estudiaron en la Escuela de Artes Escénicas que alberga, y ha puesto en valor que en Cantabria se encuentran proyectos "importantes" y "muy profesionales", apostillando que "no todo está en Madrid o Barcelona".

Por su parte, Ibarra ha hecho hincapié en que el estreno de 'Macho' "es una muestra más del compromiso" de la Consejería de Cultura por "fortalecer, desarrollar e impulsar los proyectos de nuestros artistas".

Las entradas de venta anticipada para esta representación están agotadas, pero el mismo día de la función se pondrá a la venta el 10 por ciento del aforo tanto en taquilla como el página web del Palacio en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.