El Palacio de Festivales anuncia una segunda función de 'Mentes peligrosas 3' ante la alta demanda

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) ha anunciado este viernes una segunda función del espectáculo de humor 'Mentes peligrosas 3' para el mismo día que se celebrará la primera, el sábado 23 de mayo, ante la alta demanda e interés mostrado por el público.

Esta segunda cita humorística, que tendrá lugar a las 21.30 horas, se suma a la ya programada a las 19.00, cuyas entradas en venta anticipada están a punto de agotarse, tanto en la taquilla como a través de la página web, ha informado el PFC en nota de prensa.

'Mentes peligrosas 3' es la tercera entrega de una gira de espectáculos que va más allá de una serie de monólogos y que nace en forma de "fiesta de la risa" con algunos de los cómicos más importantes de España.

En esta ocasión llegarán a Cantabria las cómicas Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Lala Chus, con doble función.

Por otra parte, el Palacio de Festivales de Cantabria ha informado de un cambio en el elenco de la representación de la ópera 'Norma', prevista para el 28 de marzo. Se trata del rol de Adalgisa que inicialmente iba a ser interpretado por Nancy Fabiola Herrera y que ahora correrá a cargo de la mezzosoprano Ekaterine Buachidze.