El Palacio de Festivales estrenará el viernes 'La maladie de la mort'

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria estrenará el viernes, 30 de enero, la obra de teatro 'La maladie de la mort', creada por Quasar Teatro con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

La puesta en escena de esta obra de Marguerite Duras tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Argenta, con una duración de 60 minutos sin descanso, ha informado el PFC.

Esta coproducción ha sido creada durante una residencia artística en la Fábrica de Creación de Santander y será presentada el martes, en una rueda de prensa que tendrá lugar en el Palacio.

Las entradas de venta anticipada están agotadas, pero el propio día 30 de enero, a las 11 horas, se pondrá a disposición del público tanto en taquilla como a través de la página web, el 10 por ciento del aforo del evento, en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.

'La maladie de la mort' es una novela corta de Marguerite Duras, publicada en la colección erótica 'La sonrisa vertical', y explora la incapacidad de amar de un hombre que decide contratar la presencia de una mujer durante un tiempo determinado. Él pretende descubrir el motivo de su incapacidad, el porqué de su vacío, de su impotencia.

El contrato exige la completa disponibilidad de la mujer hacia él, "a su voluntad, debe ser enteramente sumisa". (M. Duras, 'La maladie de la Mort').

La primera producción de la compañía Quasar fue 'El mal de la muerte', estrenada en 2007 en Santander. Diecinueve años después y siempre con la pieza en su memoria la actriz y directora de Quasar, Mónica González, se adentra en el relato desde un lugar diferente, al abordar la relación de los personajes desde un juego dramatúrgico y escénico distanciando del primer acercamiento, para descubrir en el texto aristas que en su momento no fueron exploradas.

Además, contará con la participación del violonchelo de Alberto Gorrochategui; el clrinete de Andrés Pueyo; la actuación de Eleazar Ortiz; la dramaturgia y dirección de Patricia Torrero; la música original de Simone Fontanelli; la coreografía de Patricia Torrero; el diseño de iluminación de Víctor Lorenzo; y la confección de vestuario y atrezzo de Pilar López.