Archivo - El Palacio de Festivales propone teatro y el solo de violonchelo de Gabetta el día 31 - PRC - Archivo

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La obra 'A simple vista' y el solo de violonchelo de Sol Gabetta, de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, llegarán el próximo sábado, 31 de enero, al Palacio de Festivales de Cantabria (PFC).

Dirigida por Juan Carlos Rodríguez Izquierdo, la sala Pereda acogerá a las 17.00 horas el estreno de esta propuesta de teatro visual de la compañía cántabra Ruido Interno, recomendada para mayores de cuatro años.

Los protagonistas Elo y Noé realizan un viaje de descubrimiento, donde lo cotidiano se transforma en un enigma, dando importancia a la percepción, el desarrollo de la curiosidad y la importancia de observar más allá de lo evidente, al hacer preguntas acerca del mundo, ha informado el PFC.

Este espectáculo despertará la imaginación, el ingenio y la capacidad de asombro de niños y adultos, para disfrutar de maravillas que, por desidia o falta de atención, pasan por alto.

Las imágenes proyectadas dialogan con la actuación en un juego escénico que invita a ver de otra forma la realidad, en una oportunidad para redescubrir la magia de mirar con otros ojos.

Los íntérpretes serán Gloria Aia y Cristian Hidalgo; el diseñador de la iluminación, Pablo Turanzas; la coreógrafa, Gloria Aia; la escenógrafa, CartonLAB; el vestuario, Vestir en tiempos revueltos; la diseñador, Nikolina Radulovic; y el vídeo y los audiovisuales, Álvaro Fernández y Ruido Interno.

MÚSICA ClÁSICA

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Bamberg actuará el mismo sábado, a las 19.30 horas, en la sala Argenta, con un espectáculo dividido en dos partes, una de 35 minutos y otra de 40, con un descanso.

Dirigido por Jakub Hrusa, la violonchelista Sol Gabetta, en un solo, interpretará la 'Obertura Las dos viudas', de B. Smetana (1824-1884); el 'Concierto para violonchelo en mi menor, Op. 85', de E. Elgar (1857-1934); y la Sinfonía Nº 5, de A. Dvorák (1841-1904).

Invitada habitual en los principales festivales internacionales, Sol Gabetta ha participado en el Festival de Lucerna, actuando con la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Franz Welser-Möst, con la Mahler Chamber Orchestra dirigida por François-Xavier Roth y con la London Philharmonic y Marin Alsop.

En el Festival Solsberg encuentra un espacio de inspiración para profundizar en la música de cámara, colaborando con destacados artistas como Isabelle Faust, Bertrand Chamayou, Alexander Melnikov y Francesco Piemontesi.

Entre sus reconocimientos recibió el Premio Europeo de la Cultura 2022 y el premio Herbert von Karajan en el Festival de Pascua de Salzburgo 2018, donde se presenta como solista con la Staatskapelle Dresden y Christian Thielemann. Desde 2005 compagina su carrera artística con la enseñanza en la Academia de Música de Basilea.