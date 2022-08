Palacio (Vox): "Esperamos crecer mucho en las próximas elecciones pero también necesitamos que el PP crezca"

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, espera que esta formación obtenga mayor representación que la actual en las elecciones autonómicas --tiene dos escaños-- y municipales de 2023, pero también necesita que aumente la del Partido Popular, el "teóricamente ideológicamente más cercano a Vox", con lo que los acuerdos entre ambas formaciones "serían más naturales".

"Nosotros esperamos crecer mucho en las próximas elecciones, pero también necesitamos que el PP crezca en las próximas elecciones", ha afirmado Palacio en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en que la que ha explicado que "si el PP no es capaz de ilusionar a la parte del electorado al que no llega Vox, nos daría igual la simpatía mutua porque no generaría una opción de gobierno, con lo que necesitamos un PP fortalecido y eficaz en su terreno".

Palacio se ha pronunciado así al ser preguntado por posibles pactos de gobierno en Cantabria en los comicios del próximo año, señalando que Vox y el PP tienen "ofertas políticas complementarias y que se enriquecen mutuamente" y "si cada uno hace su labor, yo no tendría ningún problema en estar con el Partido Popular".

De hecho, ha reconocido que él ha votado al PP "casi toda mi vida", aunque en su opinión "ahora está perdiendo el norte y necesita clarificar sus ideas". "Necesita depurar sus procedimientos, pero no sería mal compañero", ha valorado.

Palacio, que ha subrayado que el objetivo de Vox es "crecer" y estar "razonablemente implantados" en Cantabria tras las elecciones de 2023, también se ha pronunciado sobre el resto de partidos en una coalición.

"Veo difícil que estemos con Podemos y veo muy difícil que estamos con el Partido Socialista. Y tenemos una dificultad radical con el Partido Regionalista, que es la corrupción", ha resumido.

En clave municipal, a la pregunta de si la actual alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), podría contar con el apoyo de Vox tras las elecciones de mayo, Palacio ha manifestado que no sabe si ella va a ser la candidata del PP y ha considerado "muy prematuro" hablar de cualquier opción hasta no conocer a todos los candidatos, municipales y autonómicos. "Veremos cuál es la voluntad de los ciudadanos y a partir de ahí intentaremos hacer lo que creemos que los ciudadanos esperan de nosotros", ha indicado.

Y respecto a si volverá a presentarse él, ha explicado que está "a disposición del partido" pero la decisión no es suya sino de Vox, que en este sentido es soberano. "Yo estoy comprometido con un proyecto de Cantabria que creo que está empezando, pero tendrá que ser el partido el que lo decida".

AUTONOMÍA Y PROTONTERAPIA

Respecto a otras cuestiones, como la valoración de la autonomía, Palacio ha opinado que "Cantabria es una realidad y no tiene sentido plantearse si hubiera sido mejor o peor otro sistema. Es el que tenemos, es el que está funcionando y es imposible plantearse ahora un cambio".

En este sentido, respecto a la "tendencia" a suscitar que Cantabria estaría mejor integrada en Castilla y León, el diputado no puede "aventurar que Cantabria dentro de Castilla hubiera ido mejor. Mi sensación es que nuestro problema no es tanto estar integrados en Castilla como que vivimos de espaldas a Castilla", ha opinado.

Para Palacio, los cántabros y todos los españoles "vivimos mucho mejor ahora que hace cuarenta años" y plantear lo contrario "sería demencial". Pero a su juicio "la cuestión no es si ha mejorado, sino si el sistema por el que optamos era el más adecuado".

Porque "a Cantabria le han ido bien las cosas, pero a nuestros vecinos les han ido mejor" ya que "Cantabria carece de un modelo de región, de unas expectativas, de un plan estratégico", mientras que "si alcanzamos un consenso en la Cantabria que queremos, tendremos tareas a realizar en las próximas legislaturas".

Para Palacio, el sistema económico, tal cual está concebido, supone una "duplicidad enorme de funciones" que complica al ciudadano la actividad diaria y además supone un gasto "brutal" a la hora de ejecutar políticas.

Como ejemplo ha puesto la protonterapia, en la que Cantabria se va a gastar 50 millones de euros en la instalación y cuatro millones al año en mantenimiento.

"Cantabria representa el uno y poco más del PIB (nacional), luego sería razonable pensar que España tendría que gastarse cien veces esa cantidad. España no se va a gastar esa barbaridad de 5.000 millones, luego Cantabria va a tener un gasto desmesurado en un tratamiento oncológico que es muy bueno para la población, pero que nos va a implicar asumir un coste que es objetivamente inasumible", ha sostenido

Al respecto ha matizado que es "inasumible no porque Cantabria no lo pueda pagar", sino porque "el coste de oportunidad de pagar ese servicio supone que los consultorios están cerrados, que no tenemos las máquinas de diagnóstico que necesitamos, que no tenemos el profesional que podríamos contratar con ese dinero porque centramos recursos en una imagen muy propagandística y los quitamos de servicios menos visibles, pero que el ciudadano necesita".