La pandemia está "mantenida" en Cantabria y se espera que las restricciones hagan que descienda

El consejero de Sanidad señala que "no podemos mantener un nivel de estrés tan grande en los hospitales durante tanto tiempo"

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La situación de la pandemia del coronavirus en Cantabria está "mantenida", ya que "no ha empeorado" en las últimas jornadas, si bien la Consejería de Sanidad espera que las últimas medidas implantadas tengan efecto para hacer que descienda.

"Está mantenida en el sentido de que no ha empeorado", ha dicho este viernes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, si bien ha esperado que las restricciones "tengan efecto ya en el sentido de disminuir, no de mantener, porque no podemos mantener un nivel de estrés tan grande en los hospitales durante tanto tiempo".

Así, ha explicado que se mantiene tanto el nivel de contagios, actualmente en un rango de entre 220 y 300 positivos diarios, como la presión hospitalaria y en la UCI, esta última con un índice de ocupación a día de hoy del 32,1 por ciento.

Esto es "gracias al inmenso esfuerzo" que están haciendo los profesionales sanitarios de "intentar cuadrar los ingresos con los altas, lógicamente en función de las características de los pacientes", ha precisado Rodríguez.

El consejero ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa que ha ofrecido hoy para presentar el Presupuesto de Sanidad para 2021, que será de más de 996 millones de euros, 74,6 más que este ejercicio, lo que representa una subida del 8,1 por ciento en un año marcado por la "lucha" contra la pandemia.

A preguntas de la prensa por la situación sanitaria en algunos pueblos que estaban libres de Covid-19 pero que han registrado algunos casos en los últimos días, Rodríguez ha asegurado que los contagios se han producido antes de decretarse el cierre de los municipios y a consecuencia de la llegada de visitantes a esas zonas.

Sin embargo, ha indicado que la "ventaja" de los municipios pequeños es que los brotes están "muy controlados" porque la población y los contactos son "más reducidos".

Y en torno a los tres brotes de los que informó Sanidad este miércoles, relacionados con la prostitución, con un equipo deportivo y con una comida familiar y de amigos, el consejero ha aclarado que no se han dado a conocer porque preocupen, ya que "están controlados", sino porque "no había ninguna necesidad de que se hubieran producido" y "para que se vea lo que no hay que hacer".

TEST EN FARMACIAS

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que se realicen test de detección del coronavirus en las farmacias, Rodríguez ha indicado que por el momento "no se ha regulado ni pactado" que presten este servicio, aunque "desde luego la PCR no la podrían realizar puesto que es una tecnología está reservada al ámbito hospitalario".

Sí podrían practicar algunos test rápidos y "si se necesita que las farmacias colaboren se hará", ha avanzado el consejero, si bien ha advertido que "cada medida no está exenta de ruido" y en lugares en los que se ha puesto en marcha esta colaboración el sector de la enfermería han protestado al considerar que esa labor "les corresponde a ellos".