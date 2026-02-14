El Parador de Santillana del Mar estará operativo antes de verano tras una inversión de 7,4 millones - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Santillana del Mar estará operativo antes del verano después de más de un año y medio de obras y 7,4 millones de euros de inversión por parte de la empresa pública estatal Paradores.

Así lo ha avanzado este sábado en un comunicado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, tras visitar los trabajos en este alojamiento turístico ubicado tras el Ayuntamiento de Santillana del Mar.

Casares ha visitado el parador junto a la alcaldesa, Sara Izquierdo; el director de la instalación, José Carlos Campos, y el presidente de la empresa constructora SIEC, Juan de Miguel, y ha destacado la "importante" actuación de renovación impulsada por el Gobierno de España.

"Con esta reforma integral, se ganan habitaciones, que pasan de 28 a 31, y se incrementan los espacios y los aparcamientos. Pero, lo más importante de todo, es que convertirá al Parador de Santillana del Mar en uno de los más modernos de España", ha dicho.

El delegado ha detallado que las obras en el Parador de Santillana del Mar comenzaron en enero de 2025 y están ya al final de su ejecución por parte de SIEC, con la vista puesta en su reapertura para este verano.

Además, ha indicado que el otro parador de Santillana del Mar, el Gil Blas, también está en estos momentos cerrado para la realización de varias reformas y se prevé que vuelva a abrir el próximo mes de abril.

Entre las dos instalaciones, Paradores está realizando una inversión global de 8,3 millones de euros, a lo que se suman otros 125.500 euros por parte de Turespaña, a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para la redacción de un Plan Director de Conservación.

AVANCE DE LA OBRA Casares ha señalado que la obra en el Parador de Santillana del Mar "avanza de forma muy positiva" y la empresa encargada de la decoración ya ha realizado su visita a la instalación de cara a esos trabajos, que conllevarán una inversión de 1,3 millones.

Entre las actuaciones ya realizadas en estas instalaciones están la mejora de la envolvente térmica, el aislamiento de la cubierta y el cambio de las carpinterías exteriores.

También se ha adecuado la accesibilidad del edificio con el cambio del ascensor, la creación de una unidad de alojamiento adaptada en la planta baja y la modificación de los aseos comunes.

Igualmente, se ha mejorado la habitabilidad y las condiciones de confort con mejoras acústicas, la optimización de espacios y recorridos, la instalación de climatización, distribución y producción y la renovación total de acabados.

La ejecución del proyecto de decoración y artístico pondrá fin a esta reforma integral del Parador de Santillana del Mar, con la que se mejora la calificación hotelera para poder obtener la categoría de 4 estrellas.

En cuanto a las obras en el Parador Gil Blas, que se prevé duren unos tres meses y concluyan en abril, el delegado del Gobierno ha indicado que suponen una inversión de 880.000 euros destinada a mejoras en terraza, sistemas de agua caliente e instalaciones de gas.