Una pareja se aprovecha de un amigo con discapacidad y le estafa sus 18.700 euros de ahorro: No tenía ni para el bus

Archivo - Complejo judicial Las Salesas. Sede de la Audiencia Provincial de Cantabria - EUROPA PRESS CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita cinco años de cárcel para dos acusados, que eran pareja, por aprovecharse de un hombre con discapacidad con el que tenían amistad para conseguir que les entregara hasta 18.700 euros de sus ahorros, de modo que se quedó sin dinero. "No tenía efectivo ni para pagar el autobús", según comprobó la madre de la víctima, que descubrió los hechos.

De acuerdo con el escrito del ministerio público, los procesados acudieron al domicilio de la víctima durante meses y, "puestos de común acuerdo y prevaliéndose de la enfermedad que padecía" -hipoacusia, retraso madurativo y discapacidad intelectual leve-, "le sugestionaron a realizar actos de malbaratamiento de la práctica totalidad de su patrimonio en beneficio propio, con ánimo de obtener beneficio ilícito".

Así, lograron que les transfiriera cerca de 10.000 euros a él y 5.700 euros a ella, y consiguieron que les entregara en numerosas ocasiones y en mano cantidades de dinero que suman 3.000 euros, "lo que hizo que finalmente se quedara sin dinero alguno".

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa de especial gravedad, con la concurrencia de la agravante de discriminación por discapacidad, pues se "aprovecharon conscientemente de la situación de vulnerabilidad e inferioridad intelectual de la víctima".

Por ello, solicita una pena de cinco años de prisión y 5.400 euros de multa, así como una indemnización al perjudicado de 18.700 euros, la cantidad de la que presuntamente se apropiaron.

El próximo miércoles, 7 de octubre, a las 9.30 horas se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria la vistilla en la que las partes pueden llegar a un acuerdo y, si no, se celebrará el juicio.