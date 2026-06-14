El Parlamento aborda la protección del monumento de Carrero Blanco y la conservación de las playas

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento debatirá y votará este lunes, 15 de junio, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto escultórico dedicado a Luis Carrero Blanco e iniciativas relacionadas con el mantenimiento de las playas, la subtitulación de los contenidos audiovisuales de la Administración autonómica y las obras saneamiento entre Laredo y Santoña.

La sesión comenzará a las 12.00 horas con dos mociones sobre la gestión de los polígonos industriales, presentada por Vox, y los planes para el Centro para la Atención a la Discapacidad y la Dependencia que se ubicará en las instalaciones del antiguo Centro Público de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, planteada por el PSOE.

A continuación, se debatirán y votarán cuatro proposiciones no de ley (PNL). En primer lugar, el Grupo Popular propondrá la "desaprobación de la gestión llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas en Cantabria, en relación al mantenimiento y adecuación de los accesos a las playas".

Después, Vox solicitará apoyo para que el Gobierno regional (PP) abra expediente administrativo para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto escultórico dedicado a Luis Carrero Blanco.

Por su parte, el PSOE planteará extender la subtitulación de todos los contenidos audiovisuales publicados por la Administración Pública Autonómica, impulsar la subtitulación simultánea a través de dispositivos móviles en los centros y servicios de atención sanitaria.

La iniciativa del PRC se refiere a la licitación de las obras del proyecto de túnel subfluvial de conexión del saneamiento general de las Marismas de Santoña, entre Laredo y Santoña.

El Pleno continuará con dos interpelaciones al Gobierno relacionadas con la integración del transporte escolar y el transporte público regular, por parte del PRC, y la gestión de los diferentes Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, planteada por Vox.

El control al Gobierno seguirá con preguntas de Vox a los consejeros relacionadas con las contrataciones de Cantur y sobre las medidas para el control del jabalí, y la prevención de la transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera. Asimismo, el PSOE preguntará por las plazas en la educación pública y por la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa

Por último, el Grupo Regionalista se interesa por las becas de excelencia María Blanchard y la gratuidad de la primera matrícula universitaria y los despidos en la empresa Teknia.