El Parlamento acoge un Curso de Verano de la UC que busca analizar el papel de las regiones en Europa

El Consejero De Economía, Hacienda, Financiación Autonómica Y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, Interviene En El Curso De Verano De La Universidad De Cantabria ‘Las Regiones Ante La Europa 4.0’. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Las regiones ante la Europa 4.0' analiza en el Parlamento el papel de las comunidades autónomas en el proceso de construcción europea, especialmente en un momento de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas.

En un comunicado, la UC ha explicado que durante los próximos días se abordará cómo las regiones se consolidan como actores esenciales para impulsar la innovación, garantizar la cohesión territorial y gestionar el impacto desigual de los grandes cambios tecnológicos y económicos, en el marco de la Europa 4.0.

Así lo ha explicado la profesora de la UC y codirectora del curso, Ana Carrera, que ha resaltado que "las regiones siempre han sido los actores esenciales, tanto para la recepción de fondos europeos como para la cooperación territorial, interregional y transnacional".

El curso analizará también cuestiones como el efecto regional de los acuerdos comerciales internacionales, el desarrollo de tecnologías duales, la cooperación interregional, el nuevo Marco Financiero Plurianual y el papel estructurante de la digitalización en la política regional.

Además, se incorporará una perspectiva comparada sobre la descentralización en Europa, con referencia al modelo federal italiano, y se evaluará el impacto de los fondos europeos en la transformación de las economías regionales.

En la presentación de este curso ha participado el consejero de Economía y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que ha destacado el papel "activo" de Cantabria en la asignación y ejecución de los distintos fondos europeos, especialmente los estructurales y de cohesión, y su impacto en la transformación de la economía regional.

El titular de Economía ha subrayado su gestión con estos fondos de diferente naturaleza y procedencia, tales como el fondo Feder 2014-2020, "que tuvo una importante rama que han sido los fondos REACT, el Fondo Feder 2021-2027, y el Fondo Social Europeo Plus", y la fase final de cierre de los Fondos MRR, "en los que nuestra Consejería ha realizado una importante labor de impulso y coordinación respecto a la actividad del resto de consejerías".

"En ocasiones, cuando oímos hablar de fondos europeos, creemos que es dinero que viene de Europa y que se puede gastar libremente, pero los fondos europeos van más allá", ha añadido Agüeros.

Por otra parte, y en relación a los 35 años que lleva Cantabria en Europa, ha apuntado que el nivel de renta de los cántabros se ha aproximado a la igualdad con la renta media de las regiones europeas.

"Ha sido un periodo en el que Cantabria ha podido construir importantes infraestructuras de comunicación, beneficiarse de grandes proyectos de inversión, seguir protegiendo el medio ambiente o financiar iniciativas en salud y en educación", ha dicho.

En este sentido, ha recalcado que los fondos europeos asociados a estas políticas han permitido a la comunidad autónoma "reducir desigualdades entre zonas urbanas y rurales, llevar a cabo actuaciones de enorme alcance y posicionar a nuestra economía en sectores estratégicos de futuro".