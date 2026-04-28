El Parlamento acoge dos jornadas sobre pensamiento político español contemporáneo

Seminario. - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá los días 29 de abril y 6 de mayo el 'II Seminario abierto. Pensamiento político español contemporáneo (x. XIX-XX)', en el que politólogos e historiadores cántabros analizarán figuras singulares en la historia política española, como el federalista laredano José María Orense o el surgimiento del primer liberalismo femenino en España.

Las jornadas, organizadas por la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española (SCHFE) y Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de Cantabria (COLPOLSOC), se celebrarán en la sede del Parlamento de Cantabria, ha indicado la Cámara en nota de prensa.

La primera sesión, que tendrá lugar este miércoles 29 bajo el título 'La España de Isabel II y la Primera República Española (1846-1874)', contará con la intervención de Francisco Sierra y Carlos Dardé.

Francisco Sierra, decano del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología, hablará sobre José María Orense de Milá (1804-1880), nacido en Laredo, miembro de una familia noble de origen valenciano asentada en Palencia y Cantabria.

Fue empresario de la comunicación y político progresista, impulsó partidos como el Partido Democrático o la Unión liberal y defendió una democracia republicana y federal. Fue, además, autor de diversas obras políticas.

Por su parte, Carlos Dardé, catedrático de la Universidad de Cantabria y especialista en la época de la Restauración, abordará la figura de Donoso Cortés, el primer marqués de Valdegamas (Badajoz, 1809 - París, 1853), parlamentario, pensador político y jurista, que evolucionó desde el liberalismo hacia una ideología conservadora.

La segunda jornada contará con la participación del catedrático emérito de la UC Manuel Suárez, quien analizará el krausoinstitucionismo como una corriente sociopolítica y cultural española, de la Restauración y la Edad de Plata.

Además, la socióloga Adoración Campos Nieto se centrará en el primer liberalismo femenino que surge como heredero de la Ilustración, en un entorno urbano, burgués o aristocrático, formado por familias ilustradas.

La ponencia repasará el protagonismo de las mujeres en distintos momentos históricos, desde las salonnières francesas hasta la participación femenina contra Fernando VII con la creación de milicianas 'ciudadanas voluntarias', impulsoras de Tertulias Patrióticas y otras formas de activismo en las calles, al margen de las instituciones que les estaban vetadas.