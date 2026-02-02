El Parlamento de Cantabria rechaza el nuevo modelo de financiación: "No hay ninguna mejora que negociar"

Primer pleno de 2026. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con 24 votos a favor y 11 abstenciones, una iniciativa en la que se rechaza el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de España.

Se trata de una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la primera sesión plenaria del nuevo periodo de sesiones de 2026, que ha contado con el apoyo de los regionalistas y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, mientras que los socialistas y Vox se han abstenido.

Los 'populares' han aceptado una enmienda del PRC en la que se introduce que las aportaciones al sistema de financiación sean negociadas con "carácter multilateral", mientras que han rechazado la propuesta del PSOE de "instar al Gobierno de España a negociar una mejora".

"No nos vale el modelo, ni por cómo se ha planteado ni negociado. No hay ninguna mejora que negociar", ha manifestado el diputado del PP Íñigo Fernández, que ha denunciado que este modelo de financiación para las comunidades autónomas que ha presentado y "pactado" el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez (PSOE), con el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, "significa que con nuestro dinero se compra el voto de los partidos con representación en Cataluña".

Asimismo, ha censurado que con este nuevo modelo "se pretende transferir desde el Estado cada año a Cataluña 4.600 millones de euros más y a Cantabria cero".

"España tiene un problema que es Pedro Sánchez y Cantabria tiene un problema que es Pedro Sánchez", ha dicho Fernández, que ha señalado que 15 comunidades autónomas han rechazado este modelo, incluso algunas gobernadas por el PSOE.

En el caso de la región, ha lamentado que este "atropello para Cantabria" se produce "con el consentimiento" del actual secretario general del PSC-PSOE y delegado del Gobierno, Pedro Casares, que "aplaude que la autonomía no pierda dinero", cuando el objetivo no es "ser servicial y sumiso a Pedro Sánchez". En este punto, Fernández ha augurado que Casares, al igual que Sánchez, se va a llevar "un batacazo de los buenos" en las elecciones.

Por su parte, la diputada del PRC Paula Fernández ha insistido en defender el 'status quo' de la región y exigir que prime el coste efectivo de los servicios en Cantabria.

Asimismo, ha subrayado que a los regionalistas les "preocupa, molesta e indigna" que "un modelo de financiación que afecta a todos se negocie en privado, entre el Gobierno de España y un único territorio".

Y ha tachado el nuevo modelo de financiación de "malo para Cantabria, desigualitario, injusto, contrario al principio de solidaridad y perjudicial para una comunidad autónoma como la nuestra que ya sufre infrafinanciación y que necesita un modelo que mida lo que realmente le cuesta prestar nuestros servicios", ha valorado.

Mientras que desde el PSOE, el diputado Mario Iglesias ha pedido al PP que deje de "engañar a todo el mundo" y "dejen de hablar de Cataluña" porque" la comunidad que más financiación recibe con esta propuesta del Ministerio está gobernada por el Partido Popular, es Andalucía" y "las comunidades donde más sube la financiación son la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas gobernadas por el Partido Popular".

Iglesias ha censurado que los 'populares' "no quieren nada que sea bueno para Cantabria si viene del Gobierno de Pedro Sánchez, del Gobierno de España" y, a su juicio, "eso no es gobernar, eso es utilizar a los cántabros y a las cántabras y a nuestra tierra para hacer la peor política partidista".

En este sentido, ha señalado que el Grupo Socialista ha presentado unas enmiendas a esta PNL para "salir juntos de este Parlamento con una posición de fortaleza, de unidad, y de trabajo conjunto para defender a Cantabria", pero no las han aceptado porque "no les interesa en realidad" y "no quieren realmente mejorar el sistema de financiación".

Mientras que desde Vox, su portavoz Leticia Díaz ha advertido que las enmiendas presentadas por el resto de grupos son "una trampa" porque "les meten en el modelo". "El sistema es por definición un sistema que está fomentando la división", ha denunciado

"No se trata solo de que Cantabria pierda dinero, sino de que se está creando una España de ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda", ha dicho.

"REPUDIAR EL ACUERDO CON ESQUERRA"

Precisamente, el Grupo Vox ha presentado una proposición no de ley para "repudiar" el acuerdo suscrito y anunciado el 8 de enero de 2026 con el representante de Esquerra Republicana de Cataluña y renunciar a impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, que ha sido rechazada por el resto de grupos.

Díaz ha advertido que el nuevo modelo de financiación es "un modelo de gasto creciente sin control del gasto y a las espaldas de los ya más que empobrecidos españoles". "Más dinero para las administraciones autonómicas sin exigir eficiencia, sin eliminar duplicidades, sin tocar el gasto político y lo peor, el principio de ordinalidad, que lo que hace es liquidar la solidaridad interterritorial", ha denunciado.

Asimismo, ha asegurado que en el nuevo modelo "se penaliza nuestra condición uniprovincial, el envejecimiento de la población, la dispersión territorial, el coste real de los servicios", mientras que "Cataluña recibe ese cuponazo de 4.000 millones de euros, 600 millones más", ha censurado.

Así, la portavoz de Vox ha indicado que su partido "no va a participar en este chantaje" y no acepta "modelos diseñados a contentar a las élites separatistas".

Por su parte, los 'populares' ven "un escándalo" lo que está pasando en España y ven "indecente" el nuevo modelo de financiación propuesto por Sánchez, con el que se pretende "comprar" votos de ciertos partidos "a costa" del dinero de los cántabros, pero han indicado que no van a "subirse al tren de quienes quieren romper con el modelo territorial".

Íñigo Fernández considera que la respuesta no puede ser la propuesta por Vox de "romper la baraja y acabar con el sistema de comunidades autónomas".

Mientras que para los regionalistas la iniciativa de Vox "más que una propuesta sobre financiación autonómica, es una enmienda a la totalidad al Estado autonómico".

La diputada Paula Fernández ha criticado que lo que proponen desde Vox es "desmontar el sistema autonómico para devolver todo el poder al Estado central".

En la misma línea, los socialistas ven "infumable" la iniciativa de Vox, dado que "no es una defensa de Cantabria" sino "un cuestionamiento directo al autogobierno de nuestra comunidad autónoma".

La diputada Ana Belén Álvarez ha señalado que la reforma del sistema de financiación autonómica es "una necesidad evidente si queremos que el sistema sea justo y sostenible", y Cantabria "se merece más".