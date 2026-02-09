El Parlamento cántabro aprueba impulsar el reconocimiento efectivo del Covid persistente

Archivo - Mujer estornudando con mascarillla.-ARCHIVO - DAMIRCUDIC/ISTOCK - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE y Vox) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han dado luz verde en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes a una proposición no de ley regionalista que impulsa el reconocimiento efectivo del Covid persistente o post Covid-19.

La iniciativa recoge varias medidas de ámbito nacional y autonómico. En cuanto al primero, se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a que a su vez inste a los ministerios de Trabajo y de Economía Social (PSOE-Sumar) a impulsar dicho reconocimiento como entidad clínica, y a que se revise y homogeneice los criterios de valoración con el objetivo de reducir demoras y evitar que el acceso a las prestaciones dependa "de años de recursos judiciales".

Además, se pide una coordinación interministerial entre Sanidad y Trabajo para establecer un marco común que reduzca "desigualdades territoriales" y garantice seguridad jurídica.

Y a nivel autonómico, la proposición se completa con cuatro medidas "esenciales": implementar un plan específico de formación para el personal médico y de enfermería de Atención Primaria; promover un registro homogéneo de pacientes en el Servicio Cántabro de Salud; reforzar la investigación aplicada a través del Idival, y estudiar la creación de un circuito o unidad multidisciplinar de referencia para casos complejos o graves como existe en otras comunidades.

En la defensa de la iniciativa --que ha contado con una enmienda del PSOE aceptada por el PRC-- la regionalista Paula Fernández ha dicho que trata de dignificar y reconocer a unos pacientes que "se ven obligados a vivir lastrados con una enfermedad que les incapacita en su día a día".

Ha detallado que, según estima la Asociación Cantabria de Afectados por Secuelas del Covid y Covid Persistente --cuyos miembros se encontraban en el hemiciclo--, esta enfermedad puede afectar al menos a 2.000 personas en la región.

"Para estos enfermos la pandemia continúa cinco años después", ha lamentado Fernández, quien ha señalado las dificultades que sufren tanto en el diagnóstico médico, con diagnósticos fragmentados o repeticiones de pruebas, como en su situación laboral, donde "adaptar un puesto de trabajo, sostener una incapacidad temporal o solicitar una incapacidad permanente se convierte en una verdadera carrera de obstáculos".

La diputada ha incidido en que algunas personas solo consiguen el reconocimiento efectivo tras años de recursos judiciales. Por ello, ha sostenido que los jueces "no pueden sustituir la planificación sanitaria ni la coordinación entre las distintas administraciones implicadas". "Cuando más retrasemos la adecuada atención a estos pacientes, más sufrimiento acumularemos y más judicialización provocaremos", ha apelado al resto de la Cámara.

En la misma línea ha hablado la diputada socialista Norak Cruz, quien ha enfatizado que al Ejecutivo cántabro "no le queda más que ponerse a trabajar y demostrar su compromiso con las personas afectadas con el Covid persistente".

Al respecto, ha afirmado que, "ahora más que nunca", se necesita "un sistema público de salud que esté comprometido a ofrecer una atención integral basada en la equidad, la evidencia y la atención continuada a todas las personas".

Desde Vox, Natividad Pérez, que auque ha denunciado que la iniciativa "llega tarde", ha anunciado el voto favorable de su grupo por "puro sentido común". Al respecto, se ha dirigido a los diputados regionalista, socialista y 'popular' para criticar su gestión en el ámbito sanitario, tanto en la pasada legislatura como en ésta. Además, ha apostillado que esta situación es "herencia" del modelo de "las 17 sanidades".

Ha asegurado que es "urgente" la organización de las unidades multidisciplinares y la formación del personal de Atención Primaria. Sin embargo, ha pedido no crear más burocracia y ha exigido que "cada euro destinado a esta patología se obtenga de la reducción drástica del gasto político superfluo que este Gobierno se resiste a eliminar", ha dicho.

Y Miguel Ángel Vargas, por la bancada 'popular', ha defendido el trabajo del Gobierno con esta asociación y ha señalado tres objetivos "claros" del Ejecutivo como son la creación de un registro de pacientes, la formación del personal sanitario y la creación de un circuito especializado, tal y como solicita la propuesta regionalista.

"Nos alegramos (los 'populares') que esto le preocupe ahora al PRC y que se sume al trabajo para dar soluciones a los afectados por el Covid persistente", ha dicho, para afirmar que los regionalistas "siempre van a tener un aliado" en el PP para "reforzar la salud pública y todo aquello que venga fuera de titulares y con trabajo serio y responsable".