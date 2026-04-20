El Parlamento cántabro pide unánime al Gobierno central declarar el 75 FIS como Acontecimiento de Excepcional Interés

Archivo - Imagen de archivo del público en el Palacio de Festivales en un espectáculo del FIS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox, además del diputado no adscrito Cristóbal Palacio) han aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley impulsada por los 'populares' para reclamar al Gobierno de España la declaración, a la mayor brevedad posible, de la 75º edición del Festival Internacional de Santander (FIS) como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP).

El PP ha conseguido así la unanimidad que buscaba para "revelarse" ante el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, contra el "agravio comparativo intolerable" que supone que se haya denegado esta catalogación al FIS frente a los 28 eventos declarados AEIP en toda España.

No obstante, pese a ese respaldo a la iniciativa los socialistas han advertido que no se trata de un "rechazo caprichoso" por parte del Ministerio a esa declaración, sino una "falta de impulso efectivo y coordinado dentro del propio Patronato del Festival", formado por el Gobierno cántabro, el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). "Resulta poco serio trasladar toda la responsabilidad fuera cuando no eso ha hecho todo lo que se tenía que hacer dentro", han subrayado.

El diputado del PP Alejandro Liz ha sido el encargado de defender la proposición no de ley (PNL) para que el 75º FIS, que se celebrará en agosto, sea considerado Acontecimiento de Excepcional Interés. Una calificación que, como ha explicado, se traduce en deducciones e incentivos fiscales "muy atractivos" para las empresas patrocinadoras, lo que facilita a los organizadores obtener fondos privados para impulsar las actividades.

Liz ha defendido que el 75 aniversario del FIS "no es una edición más", como demuestra el hecho de que los Reyes hayan aceptado presidir el Comité de Honor. Es por ello que ha pedido a Urtasun que "rectifique" la desestimación, como ya hizo la presidenta María José Sáenz de Buruaga, hasta ahora sin respuesta.

Y es que, a juicio del 'popular', rechazar catalogarlo como AEIP no responde al "desconocimiento" del ministro acerca de la calidad del festival, "sino a otros intereses políticos". En este sentido, ha destacado que 13 de los 28 Acontecimientos de Excepcional Interés reconocidos se celebran en Cataluña.

En la misma línea, Vox ha opinado que el Ministerio ha "decidido castigar a Cantabria" cometiendo "un agravio injustificable, mientras "riega con fondos y reconocimientos a otros festivales por puro interés político".

"Esta declaración permitiría incentivar el patrocinio privado a través de beneficios fiscales. En Vox siempre hemos defendido que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas y que la cultura debe ser libre para atraer inversión sin depender exclusivamente del dictado de la subvención pública. Esto es lo que el Gobierno de Sánchez pretende evitar", ha opinado la portavoz, Leticia Díaz.

Mientras, PRC y PSOE han advertido que tanto PP como Vox votaron a favor del decreto que recoge los eventos declarados AEIP y no hicieron ninguna propuesta para que incluyera al FIS.

Los regionalistas han señalado que se trata de "un activo estratégico cultural de primer nivel" y que su relevancia -en la que coinciden todos los grupos- merece que "el Gobierno de Cantabria y el partido en Cantabria que representa al Gobierno del Estado se pongan de acuerdo e intenten llegar a una solución a este problema que no debería haber sido un problema".

El diputado Javier López Estrada ha apuntado que si el PRC tuviera representación en el Congreso "el FIS no faltaría en ese listado", y ha cuestionado si en la actualidad "Cantabria sabe defender sus intereses en Madrid".

Finalmente, después de que los 'populares' hayan argumentado que la solicitud fue formulada "en tiempo y forma" a través del INAEM en el marco del Patronato, desde el PSOE Pablo Zuloaga ha explicado que la Presidencia de este órgano corresponde actualmente al Ayuntamiento -que se la alterna con el Gobierno regional-, que es quien "tenía y tiene la capacidad política directa para dirigirse al Ministerio impulsando la solicitud", y "no consta que se haya ejercido ese liderazgo con la intensidad oportuna".

"Lo que vemos aquí no es un problema de una sola administración, sino de una gestión mejorable por parte de las instituciones implicadas", ha defendido, añadiendo que el FIS "no necesita debates simplistas ni confrontaciones estériles", sino trabajo "serio" y "coordinación entre administraciones".

RECHAZO AL PROGRAMA DE CONVIENCIA INTERGENERACIONAL

Esta iniciativa se ha debatido en la sesión vespertina del Pleno, que ha arrancado con otra PNL del PSOE que pedía impulsar un Programa de Convivencia Intergeneracional para juntar a jóvenes estudiantes con dificultades de acceso a la vivienda con personas mayores que vivan solas y sean autónomas, aunque ésta no ha salido adelante al contar con el rechazo de PP, Vox y el diputado no adscrito.

Frente a éstos, PRC y PSOE la han votado al favor ya que la consideran una solución para abordar "dos retos sociales de primer orden": la soledad no deseada de los mayores y la dificultad de acceso a la vivienda de los jóvenes. Además, han señalado que este tipo de programas ya funcionan en otros lugares de España y de Europa y hay estudios que demuestran sus beneficios.

Por contra, el PP ha señalado que ya se puso en marcha una iniciativa similar entre la Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander y los resultados "no fueron los deseados".

Además, ha indicado que lo que más "dudas" le genera de la propuesta es "ese empeño de la izquierda en controlar, ordenar y vigilar la vida de las personas", además de que "disfrazan" con la convivencia las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda. De hecho, ha opinado que se trata de una PNL "improvisada" del PSOE para "lavar su inacción y su incapacidad para poner en marcha ni esta ni ninguna otra iniciativa durante sus 16 años de gobierno" para afrontar este problema.

Y para Vox, la iniciativa es un "no rotundo". "Lo que ustedes pretenden es que papá Estado comunista sea el que le diga a un señor quién va a entrar en su casa y, por tanto, con quién va a compartir la nevera y el baño", ha manifestado el grupo, que ha cuestionado si lo siguiente va a ser "obligarles a admitir 'menas' en su casa para que tengan derecho a una ayuda social".