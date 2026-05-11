El Parlamento cántabro rechaza la 'prioridad nacional' de Vox con los votos del resto de la oposición y el PP

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SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado esta tarde la 'prioridad nacional' que defiende Vox, también en esta región, con los votos en contra del resto de grupos de la oposición (PRC y PSOE) y también del PP, que sustenta al Ejecutivo en minoría de María José Sáenz de Buruaga.

Así, los 'populares' cántabros se han desmarcado del respaldo de su partido a este principio del partido de Santiago Abascal en otras comunidades autónomas, como Extremadura y Aragón, donde se ha incorporado a los pactos de gobierno entre ambas formaciones.

En Cantabria, el Grupo Parlamentario Vox ha traído una iniciativa para su debate en la Cámara orientada a "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles", pero solo ha sido apoyada por sus tres diputados y ha obtenido el 'no' del resto de parlamentarios.

También ha decaído otra propuesta del mismo rango (proposición no de ley), planteada en este caso por los socialistas en defensa de los derechos fundamentales de todas las personas de la comunidad autónoma independientemente de su nacionalidad y lugar de origen, y que solo ha recabado el 'sí' de los regionalistas, a pesar de que han considerado "un error" traer esta iniciativa a la sesión plenaria.

En cuanto a la PNL sobre la 'prioridad nacional', ha sido argumentada por la portavoz de Vox, Leticia Díaz, quien ha indicado que el objetivo es "ayudar primero a quien ha sostenido siempre el sistema" del Bienestar -que "no cayó del cielo"- en vez de al que "acaba de llegar". A su juicio, esto es "responsabilidad política" de "sentido común", y no tiene "nada que ver con el odio, la discriminación o el radicalismo".

Según ha explicado, con esta propuesta --que ha negado que nazca en "despachos" o "laboratorios ideológicos", sino en "la calle" y "las casas"-- Vox exige requisitos de arraigo para quien opte a ayudas públicas o a una vivienda protegida, así como valorar la trayectoria de cotización, actividad laboral, vinculación familiar, permanencia en la región o contribución efectiva a la comunidad. Y "tolerancia cero" a los "delincuentes" al acceder a ayudas o pisos.

"¿Por qué el que acaba de llegar tiene la misma prioridad que quien lleva décadas sosteniendo esta tierra, sosteniendo el sistema?", se ha preguntado Díaz, para cuestionarse a continuación: "¿Cómo le explicamos a una pareja cántabra que trabaja y paga impuestos que no puede acceder a una vivienda protegida en su propia región pero debe pagar la ocupación de quienes se declaran vulnerables tras la patada en la puerta?".

"Los de casa, primero", ha sentenciado la portavoz de Vox, para anteponer a los cántabros y españoles frente a forma, ha dicho, de "premiar la inmigración ilegal". Con todo, ha defendido que su propuesta "no es xenofobia" y sí resulta "viable", pero se ha topado con el rechazo de todos los grupos, incluido el PP. El diputado 'popular' Iñigo Fernández ha justificado la postura de su grupo al entender que el criterio al priorizar ha de ser "arraigo" y no "ADN".

Y en todo caso, el también senador autonómico ha considerado que "todos" deberían hablar de este tema con "más delicadeza y responsabilidad" y "menos demagogia", al ser un asunto "espinoso". "Ojo con llevar las cosas demasiado lejos", ha avisado, para lamentar que con esta iniciativa, que procede de la "sede central de Vox", a la portavoz cántabra "solo" le ha faltado "llamar delincuentes a todos los inmigrantes", algo que "no es justo ni legal".

Esta parlamentario también ve "inconstitucional" algún extremo de la PNL rechazada relacionado, por ejemplo, con el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y ha enmarcado la iniciativa Vox en la "enorme irresponsabilidad" del PSOE y el Gobierno central con la regularización extraordinaria de migrantes, proceso que -ha dicho- hace que casi "cualquiera que haya venido a hacer el Camino de Santiago" pueda obtener permisos y papeles.

NI PAPELES PARA TODOS NI LLAMARLOS DELICUENTES A TODOS

Con todo, el PP se ha mostrado partidario de la "convivencia" y de una migración regular y legal, que "hace falta", pero en contra de "papeles para todos y efecto llamada del PSOE ni llamarlos a todos delincuentes como hace Vox". Al hilo, el portavoz del PRC, Pedro Hernández, ha considerado "totalmente inadecuada" la PNL, en la que "todo lo que dicen es mentira".

Así, ha negado que los extranjeros estén detrás de la "saturación" de los servicios públicos, cuando son en buena parte quienes los "sostienen", toda vez que el 70% del crecimiento de la población en edad de trabajar se debe a inmigrantes, especialmente en la construcción, hostelería, cuidados o servicios domésticos. Y además, "reciben bastante menos de los que ellos aportan" al sistema.

El regionalista se ha referido especialmente a la vivienda y ha resaltado que solo un 12 por ciento de los españoles viven de alquiler, frente a un 64% de los ciudadanos procedentes de otros países, y ha añadido al respecto que hay dos millones de caseros nacionales frente a 60.000 extranjeros.

Y ha criticado la "hipocresía de quienes defienden la prioridad nacional mientras comen en un bar que atiende una señora colombiana el pescado que recogen los temporeros que quieren eliminar de las prestaciones, que llevan a sus padres a residencias sostenidas por cuidadoras de los que ahora consideran prescindibles y cobran los alquileres a inquilinos de los que consideran una amenaza".

También ha coincidido en que "aportan más al sistema de lo que reciben" el diputado del PSOE Mario Iglesias, que igualmente ha destacado la contribución de los extranjeros al Estado del Bienestar y ha subrayado los más de 20.200 que cotizan en Cantabria, contribuyendo así a sufragar la sanidad pública o las pensiones.

Al hilo, ha defendido que la regularización extraordinaria en marcha en España hará que esa aportación sea "mayor". Por lo demás, ha lamentado las "contradicciones" y datos "manipulados" de la PNL de Vox, y aspectos como la propuesta sanitaria, "la más cruel de todas", para negar asistencia salvo en casos de "urgencia vital". A ojos del socialista, la 'prioridad nacional' de Vox constituye "un atentado frontal" y un "ataque" a artículos de la Constitución Española, que "no abraza propuestas tan llenas de odio como esta".