El Parlamento debate este lunes los Presupuestos de Cantabria para 2026

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria celebrará este lunes, 27 de abril, el Pleno de debate y la votación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que ascienden a 3.925 millones de euros, un 5 por ciento más que en 2025, y de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento'.

Todo apunta a que las nuevas cuentas del Ejecutivo de la 'popular' María José Sáenz de Buruaga saldrán adelante gracias al respaldo del PRC, tras el pacto que ambas formaciones alcanzaron a principios de marzo, y que, previsiblemente, entrarán en vigor el 1 de mayo.

Así, serán los terceros presupuestos que los regionalistas apoyan al Gobierno en minoría del PP, todo ello después de que el PRC junto a PSOE y Vox aprobaran una enmienda a la totalidad al proyecto presentado en octubre, lo que provocó que la Cámara devolviera las cuentas al Gobierno.

Este nuevo documento económico, cuya cuantía se ha aumentado respecto al anterior tras incorporarse 12 millones de las entregas a cuentas del Estado --superiores a lo que se comunicó provisionalmente en julio-- y que recoge los acuerdos negociados con el PRC, destina un 63% de los fondos a sanidad, educación y servicios sociales; una inversión "récord", según dijo el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en la presentación de las cuentas.

De este modo, el proyecto de presupuestos --tramitado por vía de urgencia-- y de la 'ley de acompañamiento' llegan al debate final tras la incorporación de un total de 56 enmiendas parciales de PP y PRC que recibieron el visto bueno de la Comisión de Economía del Parlamento regional celebrada el martes y miércoles. Mientras, las del PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, decayeron.

En concreto, son 55 enmiendas a los presupuestos y una a la 'ley de acompañamiento', de un total de 429 presentadas a ambos proyectos legislativos.

Respecto a las cuentas, salieron adelante 24 enmiendas del PP, 28 del PRC --una transaccionada con los 'populares'-- y tres conjuntas entre ambos. Así, solo lograron superar el trámite estas 55 de las 398 que presentaron los grupos.

Y en cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se aprobó solo una de un total de 31, que es la presentada por el PRC para llevar un control parlamentario anual del convenio singular suscrito por el Gobierno de Cantabria con el Hospital Santa Clotilde.

DEBATE

El Pleno de este lunes, de carácter ordinario, comenzará a las 9.00 horas, con la presentación por parte del Gobierno de la Ley de los Presupuestos Generales de Cantabria para este año. A continuación, se pasará al debate de las enmiendas y el voto particular.

Tras ello, se hará lo propio con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Está previsto que la sesión se desarrolle en horario de mañana.