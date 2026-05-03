El Parlamento debate este lunes sobre el proyecto Altamira y la gestión de personal de MARE

El Parlamento de Cantabria debate este lunes sobre el proyecto Altamira y la gestión de personal de MARE - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá este lunes sobre el proyecto Altamira, el Consejo de la Juventud y la gestión del personal de la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE), en un pleno en el que la presidenta del Gobierno, María José Saénz de Buruaga, responderá a preguntas sobre turismo o proyectos del Estado.

La sesión comenzará a las 12.00 horas con tres mociones. En ellas, el PRC solicitará garantías de ejecución del proyecto Altamira; Vox defenderá el Estatuto del Mayor; y el PSOE reclamará criterios sobre las ratios de alumnados por aula.

A continuación, se debatirán y votarán las proposiciones no de ley (PNL), en las que el Grupo Socialista reclama la presentación de un proyecto de ley de Montes en un plazo de 12 meses mientras que el PRC plantea una prórroga para la ejecución de los contratos de obras que corresponden a las subvenciones del Plan de Inversiones Municipales.

Por su parte, Vox solicitará la suspensión del desarrollo de la normativa del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, que penalice la competitividad de la industria química de Cantabria.

En el apartado del control al Gobierno, el PRC interpelará al Ejecutivo sobre la gestión de las guías veterinarias de movimiento de ganado y las medidas previstas para garantizar la seguridad jurídica de los ganaderos y evitar perjuicios derivados de disfunciones administrativas. El PSOE interpelará al Ejecutivo por la situación el Consejo de la Juventud y Vox sobre políticas de familia.

Al tratarse del primer Pleno del mes, la presidenta del Gobierno responderá a preguntas directas de los grupos parlamentarios. El PRC abordará cuestiones de turismo; el PSOE preguntará por los proyectos del Ejecutivo central y Vox cuestionará sobre el grado de cumplimiento de las promesas realizadas al inicio de la legislatura.

La sesión se completará con preguntas de Vox relativas a limpieza de cunetas en San Roque de Riomiera y la gestión del personal del MARE. La contratación de administrativos de refuerzo en los colegios por el periodo de escolarización centrará la pregunta del PRC mientas que el PSOE cuestionará por el dragado del puerto de Santoña y el crecimiento económico de Cantabria.