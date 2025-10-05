El Parlamento debatirá este lunes sobre Gaza, los trenes, el biogás y el proyecto de litio verde en Torrelavega

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en un Pleno del Parlamento.-ARCHIVO - PP - Archivo

La sesión comenzará a las 12.00 horas e incluye preguntas a la presidenta de Cantabria

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 6 de octubre, asuntos relacionadas con el reconocimiento del Estado Palestino, la situación del transporte ferroviario en la comunidad, el biogás o el desarrollo del proyecto de litio verde en Torrelavega.

La sesión, que se desarrollará en horario de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas e incluirá preguntas a la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, como cada primer lunes de mes.

La primera moción en debatirse será la presentada por el Grupo Socialista que reclama explicaciones por el "rechazo de las plazas de formación a médicos residentes (MIR) en la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias".

A continuación, será el turno de una de Vox sobre mecanismos de control para evitar prácticas fraudulentas en las licitaciones públicas, a la que seguirá otra del PRC relativa al modelo energético y plantas de biogás.

En cuanto a las Proposiciones No de Ley (PNL), el Grupo Parlamentario Vox defenderá la apertura de los centros educativos en las jornadas no lectivas.

Mientras, el PSOE presenta una iniciativa de apoyo a la posición del Gobierno de España "en defensa de la paz, la cumbre de la ONU sobre solución de dos estados y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, reconociendo a Palestina como Estado".

El PRC propondrá la elaboración de nuevas bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos en materia de protección civil y emergencias y seguridad policial.

Por su parte, el PP pedirá, mediante una proposición, "rechazar cualquier hecho en el ámbito de la gestión pública que ocasione desprotección e indefensión a las mujeres víctimas de la violencia de género y agresiones sexuales".

El orden del día incluye tres interpelaciones: una del PSOE sobre la ejecución de los fondos europeos y otra relativa al "calendario y medidas concretas de alivio fiscal masivo y de desregulación administrativa eficaz que se piensa implementar el Gobierno".

Además, el PRC interpelará al Ejecutivo por su criterio en materia de "garantías concretas sobre el suministro energético imprescindible para el proyecto Altamira", tras la reunión con el secretario de Estado de Energía.

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA

En el apartado de preguntas a la presidenta de Cantabria, Vox la cuestionará por el "deterioro ferroviario", el PRC "si no cree que ha llegado el momento de gobernar más allá de la publicidad y los anuncios históricos", y el PSOE pedirá una valoración de la actual situación de los servicios públicos.

En el mismo apartado de control al Gobierno, se formularán preguntas a los consejeros.

Así, el PSOE interrogará por el servicio de profesionales de psicología en Atención Primaria, mientras que el PRC lo hará por las inversiones de Cantur en Liébana.

Tanto PSOE y Vox demandará explicaciones sobre el desarrollo del proyecto de litio verde en Torrelavega.