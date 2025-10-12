El Parlamento debatirá este lunes sobre los pisos turísticos, la detección precoz del cáncer de mama y los eólicos

El Pleno, que comenzará a las 12.00 horas, también incluye temas como el mapa de los salones de juego y el marco financiero europeo

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 13 de octubre, sobre cuestiones relacionadas con los pisos turísticos, el programa de detección precoz del cáncer de mama, los proyectos de energía eólica, el mapa de los salones de juego y el marco financiero europeo, entre otros asuntos.

La sesión, de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con dos mociones: una del PSOE sobre la ejecución de los fondos europeos y otra de Vox relacionada con medidas fiscales.

A continuación, los diputados iniciarán el debate y votación de las cuatro Proposiciones No de Ley (PNL) presentadas por todos los grupos parlamentarios.

Así, los socialistas plantean el cambio de ubicación del proyecto de vertedero de amianto de Castañeda; mientras que Vox pide la realización de un estudio donde conste el mapa de los salones de juegos de todos los municipios.

Por su parte, el PP demanda la oposición y bloqueo de la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentado por la Comisión Europea ante el Consejo de la Unión Europea, y el PRC solicita la actualización y refuerzo del Registro Autonómico de Viviendas de Uso Turístico (VUT), incluyendo coordinación técnica y de intercambio de datos con el Registro Único estatal y con los registros municipales.

En el apartado de interpelaciones, el PSOE quiere conocer la situación del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela (CRIEME) de Polanco, así como el futuro de los proyectos industriales y energéticos vinculados a los terrenos de Sniace en Torrelavega.

Vox se interesa por "medidas para poner fin al desvío de fondos públicos para finalidades ajenas a los intereses de nuestra comunidad", y el PRC quiere saber los criterios respecto al desarrollo eólico terrestre en relación con proyectos en otras comunidades autónomas con afectación en Cantabria y en particular del proyecto eólico Briesa, en el marco de la estrategia energética regional.

PREGUNTAS

A continuación, tendrá lugar un primer bloque de preguntas del PRC sobre el programa de detección precoz del cáncer de mama y, por otro lado, quiere saber el estado de la carretera CA-151, en el municipio de Guriezo.

Además, este grupo pregunta "si se cumplirán los compromisos en materia retributiva adquiridos con el sector médico para 2026 en caso de no salir adelante el presupuesto de Cantabria para 2026".

Y el grupo socialista presenta una batería de preguntas relacionadas con la modificación de la Ley del Suelo que permite construir en suelo rústico, y otra relacionada con el calendario escolar.

La sesión finalizará con las preguntas de Vox que cuestiona al Ejecutivo cántabro por el estado de los proyectos de energía eólica y por las obras de la carretera CA-500 que conecta el Alto de Laredo y Seña.