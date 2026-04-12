El Parlamento debatirá este lunes sobre la regularización de inmigrantes, las policías locales y la dermatosis nodular

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria tratará este lunes, 13 de abril, cuestiones relacionadas con la regularización de inmigrantes, la creación de un Consorcio Autonómico de Transporte, las normas de la Ley de Coordinación de Policías Locales, la guerra en Oriente Medio y la dermatosis nodular contagiosa, entre otros asuntos.

Durante esta sesión tomará posesión como diputada del Grupo Regionalista Ana Obregón, quien sustituirá al diputado recientemente fallecido Javier López Marcano.

Además, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), responderá a preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, como cada primer lunes de mes.

La sesión comenzará a las 12.30 horas con el debate de una moción de Vox relativa a un estudio de necesidades sobre la situación de la dependencia.

En el orden del día se incluyen cuatro proposiciones no de ley (PNL), una por cada grupo.

La primera en debatirse será la de Vox que plantea el rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central. A continuación, irá la del PSOE que solicita la creación de un Consorcio Autonómico de Transportes para la gestión integrada del sistema de transporte público.

Por su parte, el PRC defenderá una iniciativa relativa a la aprobación de las normas marco de coordinación de las policías locales previstas en la Ley de este ámbito.

Mientras, el Grupo Popular pedirá el impulso de medidas preventivas para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa.

CONTROL AL GOBIERNO

El bloque de control al Gobierno comenzará con la interpelación del PSOE sobre los planes para el futuro complejo sanitario de Castro Urdiales.

Tras ésta, el PRC preguntará por la planificación de equipamiento y recursos sanitarios para los centros de Atención Primaria, y Vox se interesará por la estrategia para evitar la deslocalización industrial y garantizar el empleo.

Por su parte, la presidenta cántabra responderá a preguntas directas de los grupos.

Así, el PRC quiere conocer las gestiones realizadas para convocar una reunión bilateral con el Gobierno de España.

Además, Vox preguntará por el motivo al "rechazo de herramientas tecnológicas capaces de detectar ofertas ficticias en las licitaciones de las consejerías".

Asimismo, el PSOE planteará "si se va a aprobar un plan de medidas complementarias a las impulsadas por el Gobierno de España para paliar el impacto de la guerra de Oriente Medio".

Siguiendo el orden del día, la sesión concluirá con preguntas a los consejeros. De este modo, el PSOE lanzará cuestiones sobre el proyecto de ampliación del Centro de Salud de Suances y las actividades extraescolares en la enseñanza pública.

Y Vox preguntará por la carretera Laredo-Seña y a cerca de la situación del tejido industrial de la región.

La pregunta del Grupo Regionalista en esta sesión se referirá a la designación de representantes en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.