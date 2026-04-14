El Parlamento inaugura el jueves una exposición antológica del pintor santanderino Fernando Delapuente

Cartel - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria inaugurará el próximo jueves, 16 de abril, una exposición del pintor santanderino Fernando Delapuente que reúne 36 obras que forman una antología representativa de su trayectoria artística, cuando se acaba de celebrar el cincuentenario de su fallecimiento.

Se trata de una propuesta de la Consejería de Cultura de Cantabria y la Fundación Methos que podrá visitarse hasta finales de mayo, ha informado este martes la Cámara regional.

Bajo el epígrafe 'Delapuente: memoria de un cántabro viajero (1909-1975). Retratos, Italia, París, Londres, Madrid, Castilla, Cantabria', el recorrido ofrece una mirada de la evolución creativa de un autor marcado por su doble condición de artista e ingeniero.

La exposición, comisariada por Andrés Barbé, permite descubrir el singular universo pictórico de Delapuente, caracterizado por el uso de planos sencillos, vibrantes de color y fuertes contrastes.

Su pintura, entre lo abstracto y la simplificación, puede parecer a primera vista esquemática, pero revela una profunda coherencia.

Delapuente es a la vez un pintor clásico y moderno, y un experto constructor de escenarios luminosos y coloristas. En sus pinturas saca luz y color de todo, también cuando plasma espacios urbanos grises y neblinosos, típicos de París y Londres.

La muestra se inaugurará el jueves 16 de abril a las 11.30 horas y contará con la presencia del consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.