El Parlamento no ve "diferenciación" por género al pedir ir sin tacón para evitar caídas por goteras

Planta superior del Parlamento de Cantabria, bajo la cúpula acristalada, y donde se generan charcos por goteras los días de lluvia - PARLAMENTO

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha defendido que en las recomendaciones dirigidas a su personal para evitar caídas durante los días de lluvia por la presencia de charcos y acumulación de agua en algunas partes del edificio a causa de goteras y filtraciones desde la cúpula acristalada --entre ellas la de ir con calzado "sin tacón"-- "no introduce diferenciación alguna entre mujeres y hombres".

"Su literalidad se limita a una advertencia sobre el uso de calzado adecuado en caso de acumulación de agua, del mismo modo que otras recomendaciones preventivas atienden únicamente a consideraciones de seguridad, sin referencia a condición personal alguna", ha señalado la Cámara en una nota aclaratoria remitida a los medios de comunicación "en relación con determinadas informaciones y declaraciones inexactas difundidas en los últimos días".

La recomendación literal, consultada por Europa Press en el documento remitido al personal del Legislativo, dice lo siguiente: "Cuando sea imprescindible transitar por zonas con suelo húmedo, utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante".

Esta referencia al tacón ha generado alguna controversia y la queja de la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha instado al PP a "revisar su feminismo" tras remitir el Parlamento, presidido por la 'popular' María José González Revuelta, estas indicaciones.

La socialista considera que la "aclaración" que pide evitar el uso de tacones "no es oportuna". Cree que "esta diferenciación entre mujeres y hombres por el uso de tacones es algo anecdótico, que por ser anecdótico no deja de ser grave y llamativo".

Además, el Parlamento ha precisado que las recomendaciones remitidas para los días de lluvia "no es una comunicación de la Presidencia del Parlamento, sino del servicio de prevención de riesgos laborales".

Según ha explicado, ésta va dirigida, con fecha 08/01/2026, "al conjunto del personal que trabaja en las instalaciones", incluida la propia presidenta. "María José González Revuelta, ha sido, como el resto de destinatarios, receptora de dicha recomendación".

El Parlamento ha indicado que "la difusión de interpretaciones inexactas o desinformaciones no contribuyen al fortalecimiento de la calidad democrática ni al adecuado respeto al autogobierno, pilares esenciales de nuestro sistema institucional".