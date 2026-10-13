Parlamento y Sociedad Menéndez Pelayo conmemoran el 120 aniversario de la muerte de Pereda con una gran exposición

Cartel - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria y la Sociedad Menéndez Pelayo inaugurarán este miércoles, 14 de octubre, la exposición 'Un clásico contemporáneo', organizada con motivo del 120 aniversario de la muerte de José María de Pereda (1833-1906).

La muestra constituye la primera gran exposición dedicada al escritor cántabro desde las organizadas en 2006 con motivo del centenario de su fallecimiento y reúne fondos que hasta ahora no habían sido expuestos al público.

La exposición aborda distintos ámbitos de la vida y obra literaria de Pereda, en un recorrido que combina textos e imágenes con objetos personales, y permanecerá abierta al público en el patio del Parlamento hasta el 31 de enero de 2027, ha informado la Cámara.

La comisaria, la profesora Raquel Gutiérrez Sebastián que también es vicepresidenta de la Sociedad Menéndez Pelayo, reivindica la condición de Pereda como un escritor del canon literario universal y "no únicamente un escritor regional".

Una afirmación que argumenta con su presencia en libros de texto y manuales universitarios, por la consideración de clásico que tuvo entre los escritores de su tiempo y que mantiene en la actualidad, por las investigaciones que se siguen realizando sobre su obra y porque está continuamente editándose y leyéndose. Además, sus títulos se publican en España e Hispanoamérica y se han traducido a idiomas que van del inglés o el francés al chino.

La exposición tiene un doble objetivo. El primero es acercar la vida y la obra de José María de Pereda. "Enseñamos a la sociedad elementos de la vida y fundamentalmente de la obra literaria de Pereda, tanto desde su faceta de escritor como de hombre de negocios que participaba de las actividades de la burguesía mercantil y de los círculos literarios de su momento", ha explicado Gutiérrez Sebastián.

El segundo fin es promover su lectura entre la sociedad en general y entre estudiantes y jóvenes de Cantabria, en particular.

El visitante podrá realizar un recorrido cronológico por la vida y la obra de Pereda contextualizadas en la realidad histórica, política, social y literaria de la España del XIX.

La muestra se compone de paneles con textos informativos, textos del propio autor, imágenes y fotografías; vitrinas con cartas, objetos personales del escritor, fotografías familiares y ediciones de sus obras: primeras ediciones, ediciones ilustradas, obras completes, manuscritos autógrafos y traducciones, y elementos audiovisuales, como un photocall o recursos para que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de la muestra.

De forma paralela a la muestra se celebrará un ciclo de seis conferencias en la sala Alday, los días 15, 22 y 29 de octubre (dos conferencias cada día) y con itinerarios didácticos para niños, jóvenes y personas con diversidad funcional.