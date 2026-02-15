El Parlamento votará este lunes si se persona ante el TC para defender la Ley de Simplificación Administrativa

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria votará este lunes, 16 de febrero, si se persona ante el Tribunal Constitucional (TC) en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), contra la Ley de Simplificación Administrativa cántabra, al entender que uno de sus artículos sobre situaciones de discapacidad y de dependencia rebasa las competencias autonómicas.

En la sesión, que comenzará a las 11.30 horas, también se debatirá y votará, en dos puntos sucesivos, la proposición de ley que modifica la Ley de 2010 sobre personal estatutario de instituciones sanitarias de Cantabria, en lo relativo a guardias y disponibilidad.

Además, se votarán dos mociones: una que parte del Grupo Parlamentario Socialista sobre la cobertura pediátrica en Liébana y Peñarrubia, y otra del Regionalista sobre el impacto recaudatorio de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular.

Por otra parte, los tres grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) presentan tres proposiciones no de ley. La primera en debatirse será la del PSOE que pide abrir una línea de colaboración con los ayuntamientos para la instalación, adecuación y mejora de parques infantiles y zonas de ocio familiar accesibles e inclusivas para personas con discapacidad y con necesidades especiales. La segunda en votarse será la del PRC sobre establecer un plan de astroturismo para 2026-2028. Por último, la de Vox solicita el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), y el refuerzo de la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz.

En el capítulo de interpelaciones al Gobierno (PP), los regionalistas preguntarán por la demolición de la Residencia Cantabria y el Parque Científico y Tecnológico de la Salud; Vox por las becas de comedor en los centros educativos, y los socialistas por los planes del Ejecutivo para el Consejo de la Juventud.

La sesión concluirá con un total de 13 preguntas al Gobierno. Así, el PRC cuestiona al Ejecutivo por la carretera Reinosa-Corconte y el acceso a Cosgaya, y el PSOE por la posible declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Molino del Ronzón en Santa Cruz de Bezana y por el suministro de agua para el IES Gutiérrez Aragón de Viérnoles.

Por último, Vox ha presentado varias preguntas acerca de las previsiones sobre menores migrantes no acompañados, los estudios al respecto, el coste de su acogida en diversos conceptos y los protocolos de seguridad establecidos. Asimismo, quiere conocer diversos aspectos de la autorización de la macroplanta industrial en Hazas de Cesto.