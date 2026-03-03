El paro sube en 372 personas en febrero en Cantabria, un 1,28%, la tercera CCAA con mayor aumento

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo en Santander - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 372 personas en febrero en Cantabria respecto a enero, un 1,28 por ciento más, el tercer mayor aumento porcentual por comunidades autónomas y 1,13 puntos por encima del crecimiento experimentado a nivel nacional (0,15%), con lo que la cifra de desempleados se eleva a 29.384.

Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior hay 596 cántabros menos sin trabajo, lo que supone un descenso interanual del desempleo del 1,99%, la tercera caída más tenue de las comunidades autónomas.

El incremento del paro a nivel regional en febrero respecto a enero --el tercero mayor en términos porcentuales y el séptimo en valores brutos-- es más de ocho veces superior al crecimiento experimentado a nivel nacional (+0,15%), con 3.584 parados más, que elevan la cifra global a 2.442.646.

En comparación con febrero de 2025, el paro a nivel nacional descendió un 5,81% (150.803 desempleados menos), 3,82 puntos más que en Cantabria, que registró la tercera bajada más tenue de las comunidades autónomas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El desempleo creció en el sector servicios (+281 personas) y en el colectivo sin empleo anterior (+126), mientras que bajó en la construcción (-13), en la agricultura (-13) y en la industria (-9).

A cierre del mes, los sectores con más parados en Cantabria son servicios (22.482); el que agrupa a aquellos sin empleo anterior (2.607) y la industria (2.114) y los que menos desempleados acumulan son agricultura (383) y construcción (1.798).

Del total de desempleados registrados al término de febrero en las oficinas cántabras, 3.356 eran extranjeros, un 1,21% más que en enero (+40) pero un 3,51% menos que en el mismo mes del año anterior (-122). La gran mayoría, 2.526, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 830 restantes son de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en Cantabria lo hacen en el sector servicios, en concreto 2.096, seguido de la construcción (233); la industria (160), y la agricultura (65), mientras hay 802 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 29.384 desempleados registrados en febrero, 17.342 fueron mujeres y 12.042 hombres.

En febrero, el paro aumentó en once comunidades y bajó las seis restantes.

Por comunidades, los mayores crecimientos porcentuales del paro con respecto al mes anterior se dieron en Aragón (+1,57%), Comunidad de Madrid (+1,33%) y Cantabria (+1,28%), mientras que en términos brutos lideraron el crecimiento la Comunidad de Madrid (3.694 personas), Cataluña (2.039 personas) y Castilla-La Mancha (1.070 personas).

Del otro lado, las mayores caídas porcentuales de las CCAA se dieron en Baleares (-2,52%), Asturias (-1,14%) y País Vasco (-1,06%), mientras que en términos brutos fueron en Andalucía (-2.629 personas), País Vasco (-1.146 personas) y Comunidad Valenciana (-1.102 personas).

CONTRATACIÓN

En febrero, en Cantabria se registraron 10.634 contratos, que son 1.586 menos que en enero, lo que supone una caída del 12,98%, la segunda más pronunciada de las comunidades autónomas y más de tres veces superior a la registrada a nivel nacional (-3,83%).

Y con respecto al segundo mes de 2025, ha habido 566 contrataciones más, lo que supone un incremento del 5,62%, el quinto mayor por comunidades y superior al registrado en el conjunto de España (+1,87%).

De todos ellos, 3.339 fueron indefinidos, un 4,84% más que en enero (+154) y un 9,01% (+276) de los que hubo en febrero de 2025.

Los 7.295 restantes fueron temporales, lo que supone 1.740 menos que los suscritos en enero (-19,26%) y 290 más que en febrero de 2025 (+4,14%).

Con estos datos, del número de contratos registrados en febrero, el 68,6% fue temporal y el 31,4% indefinidos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

No obstante, pese al repunte del paro en el segundo mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de febrero en los últimos 18 años, con un total de 2.442.646 parados, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en febrero de este año es el más acusado en este mes desde 2021, cuando aumentó en más de 44.400 personas. En 2025 y 2024, el desempleo descendió en febrero, en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente, mientras que en 2023 subió en 2.618 desempleados y en 2022 bajó en 11.394.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 1998, cuando disminuyó en 23.843 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el segundo mes de 2026 en 3.718 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 150.803 parados, lo que supone un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 89.541 mujeres (-4,7%) y una caída del desempleo masculino de 61.262 varones (-5,9%).

Por sectores, el paro subió especialmente en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, con 6.263 desempleados más que en enero (+2,8%), y en los servicios, que sumaron 1.158 parados (+0,06%).

Por contra, bajó en la construcción en 2.140 personas (-1,2%); en la industria, con 1.122 desempleados menos (-0,6%) y en la agricultura, que registró un descenso de 575 parados (-0,8%).

El paro aumentó en febrero entre las mujeres y disminuyó en los varones y, por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se incrementó un 4,7% en febrero, con 8.516 parados más que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 4.932 desempleados (-0,2%).

Pese al aumento del paro juvenil, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para un mes de febrero, con 189.408 desempleados.