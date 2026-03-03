La Seguridad Social gana 800 afiliados en febrero en Cantabria

Archivo - Trabajadores de la construcción. - FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION - Archivo

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

La Seguridad Social ganó 800 afiliados en febrero en Cantabria respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,34 por ciento hasta los 232.746 ocupados en la región, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, Cantabria fue en el segundo mes del año una de las quince comunidades autónomas en las que creció el número de afiliados, si bien fue una de las que lo ha hizo de una forma más débil y lejos de las subidas protagonizadas por Baleares (+2,75%) o Murcia (+1,07%).

También está por debajo del incremento de la afiliación experimentada en el conjunto de España (+0,45%), al contabilizarse 97.004 trabajadores más en febrero en relación a enero.

En términos interanuales, la afiliación creció en Cantabria un 1,23%, una subida que, en términos porcentuales, solo supera a las que tuvieron lugar en Extremadura (+0,52%) y País Vasco (+1,03%) y lo mismo que La Rioja y por debajo de la media (+2,24%), con un promedio de 2.824 cotizantes nuevos.

La gran mayoría de los inscritos en la Seguridad Social en Cantabria pertenecen al Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 190.930 --de los que 4.445 figuran en el servicio especial del hogar y 600 en el agrario-.

Y a todos ellos hay que sumar además 41.014 autónomos y 802 trabajadores del mar.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,4%) impulsada por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.000 nuevos ocupados.+

El aumento de febrero de este año es el menor en este mes desde 2023, cuando la afiliación media subió en casi 89.000 personas, pero, echando la vista más atrás, es el tercer repunte más pronunciado desde 2007, según ha destacado el Departamento registrado por Elma Saiz.

Tras el incremento de ocupados en el segundo mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de febrero, con 21.670.636 cotizantes.

En el último año, de febrero de 2025 a febrero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 474.482 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 45.220 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.930.359 cotizantes. Esta cifra supera en más de dos millones a los ocupados contabilizados en diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.

"En conjunto, el mes de febrero ha arrojado resultados muy positivos para la afiliación. Desde 2007, sólo hay dos febreros con mayores incrementos que este último, que es el que tiene una cifra más elevada de ocupados de los registros en este mes del año", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

EDUCACIÓN Y HOSTELERÍA TIRAN DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 88.529 afiliados medios en febrero (+0,5%), hasta un total de 18,19 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados (+0,2%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.414.614 personas. En comparación con febrero de 2025, hay 37.468 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,1%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.692 bajas (-0,5%) y en el del Hogar, 2.761 (-0,8%).

El ascenso de la afiliación media en febrero fue mayor entre los hombres, que ganaron 51.022 afiliados en el mes (+0,4%), situándose el total de varones ocupados en 11.413.388 trabajadores.

Por su parte, la afiliación femenina creció en febrero en 45.983 ocupadas, lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.257.248 afiliadas, con lo que ya acumula 13 meses consecutivos por encima de los 10 millones.

"En pocos días, celebramos el Día Internacional de la Mujer y no hay mejor dato que este: hay más mujeres que nunca trabajando y cada vez en mejores condiciones, con más contratos indefinidos y bases de cotización que van aumentando mes a mes", ha resaltado Saiz.

El Ministerio ha subrayado que ahora hay 232.871 mujeres más trabajando que hace un año y casi 1,8 millones más que en 2018. La mejora en el empleo de las mujeres es del 16,8% desde el año previo a la reforma laboral, 3,4 puntos por encima de la de los hombres. "Vemos que la brecha se va estrechando", ha señalado la ministra Saiz.

Según Seguridad Social, el crecimiento de la afiliación femenina se constata en todos los grupos de edad, especialmente entre las menores de 30 años (+35,6%) y las más mayores (+28,6% en las de la franja de edad de 55 a 64 años y +89,2% en las mayores de 64 años). Además, las mujeres suponen ya el 47,3% del total de afiliados, un punto más que en 2018, y en 14 provincias se supera el 48%.

"La evolución favorable de la afiliación femenina contribuye a que continúe reduciéndose la brecha de género en la tasa de empleo, con un descenso acumulado del 14% desde 2018. Además, entre las ocupadas actualmente, hay 1,26 millones de autónomas; al ganar 132.053 desde 2018. Desde 2021, las trabajadoras autónomas aumentan un 8,5%, seis puntos más que en los hombres, lo que se traduce en que el 65% del empleo creado en el RETA corresponde a mujeres", afirma el Ministerio.

En cuanto a la calidad del empleo femenino, sus bases de cotización han aumentado en un 25,9% desde 2019, lo que supone 3,6 puntos más que entre los hombres. "De esa forma, se va reduciendo la brecha de género también en los salarios", ha recalcado la ministra.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en febrero en 38.679 cotizantes, un 1,3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.076.837 ocupados, cerca de máximos. Este colectivo representaba en febrero el 14,2% del total de cotizantes.