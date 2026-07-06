El parque Manuel Barquín de Torrelavega acogerá el domingo un espectáculo familiar sobre mitología cántabra

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque Manuel Barquín de Torrelavega acogerá este domingo, día 12, a las 21.30 hora, el espectáculo familiar sobre mitología cántabra 'El bosque mágico del trasgu', con entrada libre y gratuita.

La representación combina música en directo, teatro y voces corales en una propuesta original, con distintas disciplinas artísticas, que acerca la cultura a todos los públicos.

En concreto, en 'El bosque mágico del trasgu' participan seis actores, la orquesta y coros Halane con 14 músicos, y más de sesenta personas del coro infantil y el coro femenino, fusionando música, teatro y narración en una propuesta pensada para todas las edades.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, acompañada por el director de la propuesta, César Marañón, han presentado lo que la primera ha definido como "una gran experiencia cultural y familiar" que permitirá redescubrir los personajes de la mitología cántabra y acercar a pequeños y mayores un legado que "merece ser reconocido, protegido y transmitido", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que recuperar personajes como el trasgu, las anjanas, los ojáncanos o el musgoso supone mantener vivas las raíces y la tradición popular de Cantabria, especialmente entre los más jóvenes.

Asimismo, ha felicitado a Marañón y a todos los colectivos implicados por su "talento, compromiso y apuesta por la creación cultural", y ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de un espectáculo que convertirá el Parque Manuel Barquín en un gran escenario al aire libre.

Por su parte, Marañón ha explicado que el espectáculo, que tiene una duración aproximada de una hora, nació hace trece años y se presenta ahora con una renovada puesta en escena y un mayor protagonismo de la música en directo. "Es una comedia para pequeños, para medianos y para todas las edades", ha insistido.

También ha destacado la riqueza de la mitología de Cantabria y ha expresado su deseo de que esta iniciativa contribuya a acercarla a las nuevas generaciones. "Espero que lo que vean el domingo sea un recuerdo para toda la vida", ha señalado, y ha puesto en valor la calidad que aporta la interpretación musical en directo y la implicación de participantes procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma.