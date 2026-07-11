Archivo - Parte de Cantabria estará este domingo en aviso por lluvias y tormentas.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Parte de Cantabria estará este domingo, 12 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en el litoral, el centro y el valle de Villaverde desde las 15.00 a las 23.00 horas.

En cuanto a la lluvia, se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Y en lo que a las tormentas se refiere, éstas podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes y probable granizo.

LA MITAD DE LAS CCAA EN AVISO

El calor pone en aviso este domingo a la mitad de las comunidades autónomas de España, donde se esperan tormentas fuertes en el norte y en Galicia.

Así, la agencia registra avisos por tormentas, además de en Cantabria, en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia, esta última con alerta naranja.

Además, se encuentran con aviso naranja por altas temperaturas a partir de las 13.00 horas Cataluña, Navarra y País Vasco, y de nivel amarillo Aragón, Baleares, las dos Castillas y La Rioja.

Finalmente, Galicia (naranja) y Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco (amarillo) cuentan con avisos por lluvia para este domingo.

Así, la AEMET destaca como fenómenos significativos los probables chubascos y tormentas fuertes, con granizo y pudiendo intensificarse a localmente muy fuertes en el este de Castilla-La Mancha, norte de Galicia y Cantábrico.

También resalta temperaturas máximas significativamente altas en Baleares y en el tercio nordeste peninsular y descensos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y en el oeste de Castilla y León.

En ese sentido, prevé que continuará predominando la estabilidad en la península y en Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, pero apunta por la tarde nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos y tormentas en las áreas mencionadas, así como la menor probabilidad de que sean localmente fuertes en la Ibérica oriental y la posibilidad de que afecten de forma aislada a otros puntos del centro, norte e interior este peninsular.

Para Canarias espera intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas, con tendencia a despejar, y calima en Baleares y en la mitad este en la Península.

Además, soplará viento moderado de componente este en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular; rolará a oeste en litorales cantábricos, habrá viento de oeste moderado en los litorales del sur peninsular y predominará la componente sur en el resto -en general flojo al principio, pero arreciará a moderado por la tarde-. En Canarias, será alisio moderado.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en las islas Canarias orientales y en las vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable incluso localmente extraordinaria en Galicia y oeste de Castilla y León. Por el contrario, se prevén ascensos en el Cantábrico oriental, el entorno pirenaico, el cuadrante nordeste y en Baleares, con pocos cambios en el resto del país.

En específico, los termométros superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular, y podrán llegar a los 38ºC en regiones del nordeste, Cantábrico oriental y Mallorca.

Asimismo, no bajarán de los 20ºC en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, y en zonas de la meseta sur y de los tercios sureste y nordeste, señala la AEMET.

En el desglose por provincias, además de la mencionada Mallorca, destacan los 40ºC de Logroño, los 39ºC de Pamplona y los 38ºC de Bilbao y Lleida. En sentido opuesto, las mínimas se registran en Badajoz, Córdoba, Lugo, Salamanca y Teruel (16ºC).