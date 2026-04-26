Un partido de baloncesto recauda fondos en Santander para la lucha contra el cáncer de mama

Partido benéfico a favor de AMMUCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un partido de baloncesto solidario entre el Raisan Eloy Villanueva y el Manso Logística CDSI de Valladolid ha recaudado fondos en la tarde noche de este sábado en Santander para la lucha contra el cáncer de mama.

En concreto, la recaudación obtenida en la disputa de este encuentro será destinada a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Cantabria (AMUCCAM), para que continúe trabajando en su labor de información y acompañamiento a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familiares.

La cita ha tenido lugar en el pabellón Uco Lastra y ha congregado a numeroso público, en una muestra más del carácter solidario de la sociedad cántabra, ha valorado el Gobierno en nota de prensa.

El mismo ha mostrado su apoyo y su compromiso en la lucha contra esta enfermedad con la asistencia al evento del consejero de Educación, Sergio Silva, quien ha elogiado esta iniciativa y ha abogado por potenciar la "prevención, la detección precoz y la investigación" como principales herramientas para "ganar la batalla" y demostrar a las personas que la padecen que "no están solas".

Este partido ha sido de Primera Nacional Femenina, la máxima categoría que se juega en Cantabria.