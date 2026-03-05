El pasado febrero fue el séptimo más cálido en Cantabria de los últimos 65 años

Archivo - Liérganes - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado febrero fue húmedo y el séptimo más cálido en Cantabria de los últimos 65 años, según el Resumen Climatológico mensual de la Delegación Territorial de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, febrero resultó un mes térmicamente muy cálido con 9 grados centígrados de temperatura media registrada en la región, lo que supone 2,5 grados por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020, que es de 6,5 grados.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 13,5 grados, valor 2,3 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (11,2 grados). La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 4,4 grados, que son 2,5 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (1,9 grados).

Respecto de la precipitación, febrero resultó húmedo en promedio. Se recogieron 154,8 litros por metro cuadrado de precipitación, un 23% superior a lo esperado en un mes de febrero, cuya media es de 125.

El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 589,4 litros por metro cuadrado, un 14% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (684,2 litros por metro cuadrado).

Por otra parte, este mes se registraron 46 descargas procedentes de rayos.

Febrero comenzó con temperaturas por encima de lo normal. Hasta el día 5 se sucedieron varios frentes fríos y líneas de inestabilidad que dejaron precipitaciones generalizadas. Entre los días 5 y 11 afectaron tres borrascas de gran impacto, Leonardo, Marta y Nils, que hicieron que predominase el viento sur y mantuvieron las temperaturas por encima de la media, aunque con distintos frentes asociados que dejaron también precipitaciones.

A partir del día 13 entró una masa fría por el norte, que bajó drásticamente las temperaturas e hizo que se registraran precipitaciones elevadas, en forma de nieve a partir de 1.000 metros de altitud.

Desde el 13 hasta el día 18 se emitieron numerosos avisos de fenómenos meteorológicos adversos costeros, por precipitaciones y por viento. A partir del día 20 y hasta el final del mes se estableció una situación anticiclónica, con tiempo estable y escasas precipitaciones.

Durante esta última semana, el viento de componente sur-suroeste aumento drásticamente la temperatura, que llegó a 27-28 grados en varios puntos del litoral. Esta situación de tiempo estable solo fue interrumpida por el paso de un frente el día 27.

VALORES EXTREMOS

La temperatura máxima que se alcanzó en febrero en Cantabria fueron los 28,3 grados centígrados registrados el día 24 en Treto, y la mínima los -9,9 grados de Cabaña Verónica (Picos de Europa) el día 14.

La máxima precipitación acumulada en 24 horas fueron 97 litros por metro cuadrado el día 14 en San Roque de Riomiera y la racha de viento más fuerte se anotó el día 11 en el Mirador del Cable (Picos de Europa) con 171 kilómetros por hora.