Pasaje Seguro advierte del "peligro de inminente archivo" de la denuncia a la naviera Bahri

Publicado 16/10/2019 16:48:50 CET

El colectivo ha recurrido la decisión del juzgado de instrucción de no admitirles como acusación particular

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pasaje Seguro ha advertido hoy del "peligro de inminente archivo" del procedimiento judicial abierto a instancias de este colectivo después de la última escala de un barco de la naviera estatal saudí, Bahri, en el puerto de Santander "para cargar armas y explosivos con destino a la guerra en Yemen".

Después de la denuncia inicial, en mayo, cuando el juzgado de instrucción inició el trámite denegando las medidas cautelares que se solicitaban y que hubieran supuesto la prohibición de entrada en el puerto de Santander de un buque de la Bahri, Pasaje Seguro amplió la denuncia en julio.

Según explica en un comunicado de prensa, el pasado mes de septiembre fueron advertidos de su archivo si no se personaban como acusación particular. Lo han hecho en la persona de una de sus compañeras y el 2 de octubre el juzgado les ha comunicado que no les admiten como acusación particular, decisión que han recurrido y están a la espera de su resolución.

"Nos han dejado solo una vía de recurso, la de la acusación popular, con muchas posibilidades de fracaso si se aplicara la denominada doctrina Botín, y además con el depósito de una fianza de 3.000 euros que podría vulnerar en la práctica el derecho constitucional a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Pasaje Seguro explica que su denuncia inicial "iba centrada en la constancia de la no aplicación en el puerto de Santander de la normativa sobre manipulación de mercancías peligrosas", pero subraya que "la carga de armas y explosivos en Santander con destino a Arabia, se ha producido después de que la presión ciudadana eliminara la escala en Bilbao de los buques de la Bahri". De hecho, asegura que la escala de mayo en Santander "fue la única en que ese barco pudo cargar en puertos occidentales".

Por otro lado, subraya que pocas semanas después de la primera escala en Santander, el 8 de marzo de 2018, se entregaron más de 19.000 firmas de protesta ante la Autoridad Portuaria; en abril, el Parlamento de Cantabria se pronunció en contra de ese tráfico sin ningún voto en contra; "y en estos días hemos podido ver como el Gobierno de España embarga el tráfico de armas con destino a Turquía por haber iniciado una guerra contra los kurdos en el norte de Siria".

"¿A Turquía se le puede embargar y a Arabia no?", se pregunta Pasaje Seguro, que subraya que España "tiene que dejar de incumplir" el Tratado de la ONU sobre comercio de armas.