Pasaje Seguro y Calles contra el Fascismo piden a Delegación y Fiscalía que analicen las declaraciones de Vox en Cartes

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo han pedido que la Delegación del Gobierno y la Fiscalía analicen "escrupulosamente" las declaraciones de Vox en el acto que ha convocado esta mañana en Cartes, y que exijan las debidas responsabilidades "si continúa incurriendo en las amenazas y calumnias que solo caben ser interpretadas como delitos de odio".

Así lo han solicitado este jueves en rueda de prensa los representantes de ambas organizaciones, antes del acto celebrado por esta formación en el municipio tras la apertura en él de un centro de acogida de menores migrantes, donde su portavoz nacional en materia de Inmigración, Samuel Vázquez, ha señalado que "no hay ninguno (de los centros) que no haya generado problemas" y que los vecinos "tienen todo el derecho del mundo a tener miedo", ya que "no conocen a estos nuevos habitantes" ni "lo que han hecho antes de llegar aquí".

Al respecto, tanto Pasaje Seguro como Las Calles contra el Fascismo han considerado "incomprensible" que se haya permitido celebrar este acto en las cercanías del centro de acogida, al que, han afirmado, desde la formación de Santiago Abascal "han señalado con calumnias y amenazas que caen sobre los niños que viven en él".

"La Delegación de Gobierno tiene la obligación de proteger a estos niños migrantes que no tienen apoyo familiar en España y por tanto gozan de especial protección ante la ley", han aseverado desde estas organizaciones.

Además, también han urgido "un mensaje contundente" de la alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), a favor de la acogida a los menores migrantes no acompañados que ya se encuentran en el municipio, y que condene "los mensajes de odio que se han proferido tanto en sus calles como en foros de Internet".

Asimismo, han solicitado al Gobierno cántabro (PP) que "deje de recurrir" la llegada de los menores que le corresponden y retire "definitivamente los procedimientos de deportación que puso en marcha contra 18 niños ya acogidos en la región".

Según han denunciado, "la ofensiva racista ataca a niños y calumnia a las personas migrantes que viven y trabajan con nosotros" y "amenaza a nuestros conciudadanos" a quienes, por su condición de extranjeros, "se les conceden menos derechos mientras se les exigen los mismos deberes".

Igualmente, han señalado que esta "ofensiva" no surge "solo del crecimiento global de la ultraderecha", sino también de quienes consideran a los migrantes como "siervos, ciudadanos de segunda a los que atacar y explotar".

Frente a esta realidad, han afirmado que existe "otra que es mayoritaria: la actitud de acogida que impregna nuestra sociedad y que se expresa en la convivencia, en la riqueza cultural y en la solidaridad". Al respecto, han mencionado las más de 700.000 firmas recogidas a favor de la regularización de las personas migrantes sin papeles.

MANIFESTACIÓN

Ambas organizaciones han presentado en la rueda de prensa la manifestación que han convocado este sábado, a las 12.00 horas, que partirá de la Delegación del Gobierno a la sede del Ejecutivo cántabro en Peña Herbosa.

El objetivo de esta movilización es dar la bienvenida y acogida a los niños migrantes que están llegando a Cantabria desde Canarias y Ceuta, para lo que han hecho un llamamiento a toda la comunidad para que "salga unida" para dar la bienvenida a quienes "llegan a nuestra tierra, comprometiéndonos a luchar contra el odio".