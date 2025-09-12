Los pasajeros del Seve Ballesteros crecen un 0,5% en agosto pero bajan un 2,8% en el acumulado

Archivo - Aviones en el aeropuerto Seve Ballesteros - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander registró en los ocho primeros meses del año un total de 736.904 pasajeros, lo que supone un descenso del 2,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, la tercera caída más atenuada de las ocho registradas en las infraestructuras de Aena.

Sin embargo, el dato del mes de agosto es positivo para el aeródromo cántabro ya que el número de viajeros se incrementó un 0,5%, hasta los 117.766.

Además, las operaciones aumentaron tanto en el acumulado como en el interanual de agosto.

Así, en el acumulado se registraron 8.122, que son un 2% más que las anotadas en el mismo periodo de 2024; y de ellas, 1.309 lo hicieron en agosto, lo que representa un incremento del 2,3% en comparativa interanual.