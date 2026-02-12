Los pasajeros del Seve Ballesteros suben un 6% en enero pese a caer más de un 7% las operaciones

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander contó en enero con un total de 62.291 pasajeros, lo que supone un 6 por ciento más que los registrados en el mismo mes del año pasado.

Este incremento se ha producido pese a caer un 7,2% las operaciones (vuelos de llegada y salida), hasta las 647, según datos ofrecidos este por Aena.

DATOS NACIONALES

Los 46 aeropuertos y dos helipuertos españoles gestionados por Aena cerraron el primer mes de 2026 con 20.315.707 pasajeros, un 2,6% más que en enero de 2025, y con 173.431 operaciones, un 0,6% menos.

Además, se transportaron 103.493 toneladas de mercancías, un 8% más que en el mismo mes del año pasado.