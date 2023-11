Pascual confirma que la protonterapia se licitará este mes pese a las "dificultades"

La oposición califica el presupuesto de Salud de "continuista"



SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha confirmado este jueves que la protonterapia del Hospital Marqués de Valdecilla se licitará este mes de noviembre pese a los cambios y las "dificultades" que se han producido con los resultados que ha obtenido el Instituto de Investigación de Física y con su validación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Pascual ha asegurado que se está trabajando en "arreglar" esa "dificultad añadida", a la que se suman "cambios en algunas cosas que se va haciendo conforme van llegando informes", pero, con todo, el Gobierno piensa licitar la protonterapia antes de fin de mes. El proyecto tiene una partida plurianual que contempla 10,8 millones para 2024 y 8,1 para 2025.

Así lo ha asegurado el consejero a preguntas de los grupos parlamentarios durante su comparecencia en la Comisión de Economía para informar del presupuesto de su departamento, que asciende a 1.149 millones de euros, y que la oposición ha coincidido en calificar de "continuista", lo que ha negado el titular del área afirmado que "hay cosas que no pueden cambiar" y que la diferencia con los anteriores es que ahora el Gobierno pretende equilibrar las cuentas a gasto consolidado a final de legislatura.

Además, el diputado socialista y anterior consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha censurado que se trata de un presupuesto "insuficiente y no real", puesto que el propio consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha reconocido que "faltan" 30 millones en Salud, y además, según el parlamentario, disminuyen los ingresos.

En este sentido, el socialista ha vaticinado que, tras dos años "de mucho dinero", no hacer inversiones "en estos años, con los recortes que ustedes van a hacer de impuestos" supondrá que "en 2026 comenzarán los recortes en la sanidad".

Ante este anuncio de recortes, Pascual ha replicado a Pesquera que alguna "información privilegiada tiene", posiblemente derivada de que el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, haya comunicado a la UE "que reduce al 6,7% el porcentaje del PIB; ya sabemos los que nos viene por delante, tomaremos buena nota", ha dicho.

El área única también ha suscitado críticas entre la oposición. El PSOE ha censurado que se ha introducido "de rondón" en la Ley de Acompañamiento y ha cuestionado cómo se incentiva a los profesionales si no es con dinero; mientras que la diputada regionalista, Paula Fernández, ha opinado que debería ser objeto de negociación porque afecta a las condiciones laborales y "debe contar con el consenso de todos", con lo que su marco sería el pacto por la sanidad, ha sostenido, criticando la "falta de transparencia y consenso" al respecto.

Pascual ha defendido la "equidad" de que los médicos de Atención Primaria deberían cobrar lo mismo en todas las comunidades, considerando incentivos por ejemplo en las condiciones laborales, y ha puntualizado que "no se crea un área única" sino que "se considera", y "viene a regularizar" los programas de gestión compartida de la demanda de la anterior legislatura PRC-PSOE.

Al respecto, ha enfatizado que "para nada establece ninguna modificación de las condiciones laborales de los profesionales", y ha acusado a socialistas y regionalistas de querer "ver fantasmas" porque "están contaminados por un discurso sindical". "No vamos a mover forzosamente a ningún profesional. Y si hay que hacerlo, hay un mecanismo legal, que es la reasignación de efectivos, pero eso no tendrá nada que ver con la consideración de área única", ha subrayado.

Al hilo, respecto al pacto profesional, ha apostado por la negociación y ha afirmado que el Consejo de Gobierno "no va a aprobar ninguna cosa que en los profesionales no tenga un apoyo mayoritario. No digo unanimidad, porque eso va a ser muy complicado", ha matizado.

En cuanto a nuevos centros de salud por los que le ha interpelado toda la oposición, Pascual ha señalado que la "gran remodelación" del centro de salud de Reinosa comenzará en 2024; se aumentará una planta el de Suances, del que no había proyecto y ahora se trabaja en ampliar la modificación; en Polanco no había proyecto ni parcela, si bien la cesión está próxima y se adjudicará "inmediatamente" porque hay plan funcional; y en Castro, tampoco había proyecto ni plan funcional, "ni un solo papel".

En relación al aumento de casi un 20% en el gasto farmacéutico por el que ha preguntado la diputada de Vox, Natividad Pérez, el consejero ha asegurado que va a seguir creciendo en próximos años en esta media porque la innovación farmacológica "trae unos tratamientos que están dando esperanzas de vida a pacientes que ni soñaban hace unos años que podían sobrevivir y eso hay que asumirlo y este crecimiento del gasto farmacológico va a ser exponencial". "Es la evolución de la medicina, y no podemos ir en contra", por lo que el recorte en gasto farmacéutico es "absolutamente imposible", ha defendido.

Durante su intervención, Pascual ha incidido en que el Gobierno destina el 2,46% del presupuesto de Salud a contratar con la sanidad privada, censurado los "discursos populistas" que hablan de privatización.

También, entre otras prioridades para 2024, el consejero ha citado los cribados de cáncer de colon, cáncer de cervix y de mama, así como de enfermedades neonatales; la mejora de los sistemas de vigilancia epidemiológica; la modificación de la relación de puestos de trabajo a principios de año para adecuarla a nuevas necesidades como la de facultativos para la inspección médica; una nueva estrategia de vigilancia y control de enfermedades respiratorias agudas; y programas de promoción y prevención de la salud, como la actualización del calendario común de vacunaciones y las nuevas estrategias en enfermedades transmisibles.

Además, ha señalado el esfuerzo y "la apuesta clara por la salud digital en esta legislatura", con una dotación superior a 13 millones de euros; el "presupuesto récord" del SCS de 1.120 millones, de los que el 50% se destina al personal.

En el ámbito de la atención hospitalaria ha destacado como grandes proyectos el abordaje de la fase dos de la ampliación del Hospital de Laredo y una partida de 3,2 millones para distintas obras en el Hospital Sierrallana.