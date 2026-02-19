Pascual cree que la farmacia comunitaria tiene una "oportunidad histórica" para integrarse en el sistema sanitario - GOBIERNO DE CANTABRIA-JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha afirmado que la farmacia comunitaria tiene una "oportunidad histórica" para integrarse en el sistema sanitario porque "nunca antes" ha tenido "tanta tecnología" a su disposición, "capacidad de impacto real, y, sobre todo, tanta cercanía".

Así se lo ha trasladado este jueves a un centenar de profesionales del sector durante la inauguración de la jornada organizada por la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) en el Hotel Santemar de Santander, donde les ha ofrecido el apoyo y colaboración del Ejecutivo cántabro.

A su juicio, la farmacia comunitaria va a conseguir su integración "demostrando que mejora resultados en salud, adherencia, prevención de complicaciones" y que "ahorra recursos al sistema". En este sentido, cree que el sector tiene "muchas cartas para ser parte integral del sistema, pero hay que jugar la partida con datos, resultados y rigor, no sólo con discursos".

Al respecto, según ha informado el Gobierno, Pascual ha advertido que la transformación sanitaria va a "fuego lento" y que para convertirse en un actor sanitario clave la farmacia comunitaria se va a encontrar con un camino "largo, incómodo y lleno de resistencias".

En este sentido, ha afirmado que su integración real "sólo se logrará si se combinan tres factores: alianza institucional, exigencia de valor y cambio cultural" para que pase a ser "esencial" en el sistema sanitario.

Por ello, ha descartado una integración "real, plena y rápida", ya que mientras la farmacia comunitaria "está en el siglo XXI", el sistema, "muchas veces, sigue anclado en el siglo pasado", diseñado para atender a una población "de hace 50 años". En esta línea, ha opinado que en el ámbito sanitario los cambios culturales "se cuecen a fuego lento, no a golpe de titular".

"Tenemos que tomar conciencia de que la integración no avanza por la burocracia", ha insistido, y también se ha referido a "barreras profesionales, recelos históricos, diagnósticos sesgados sobre el papel de los farmacéuticos e intereses ocultos que prefieren que nada cambie". Por ello, ha descartado la llegada de una solución a "golpe de decreto" en el Boletín Oficial del Estado.

A Pascual han acompañado en la inauguración el presidente de la SEFAC, Vicente j. Baixauli; la presidenta de SEFAC Cantabria, Ana Bedialauneta; y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, María García del Hierro, ha informado el Gobierno regional.

JORNADA SEFAC

El encuentro ha puesto de relieve la necesidad de un marco competencial claro y actualizado que garantice el desarrollo profesional, el reconocimiento del valor asistencial del farmacéutico comunitario y su adecuada formación para responder a las necesidades reales de los pacientes y del sistema.

Además, SEFAC ha presentado un mapa de competencias para la formación especializada de los profesionales del sector y, así, orientar su carrera por competencias, al reforzar su identidad profesional.

El documento no solo pretende describir los conocimientos, habilidades y actitudes que caracterizan al farmacéutico comunitario, sino también poner en valor su dimensión humana, ética y social. En este sentido, el mapa integra competencias digitales, de gestión, analíticas, ejecutivas, éticas, colaborativas y de responsabilidad social.

La programación de la jornada ha abordado áreas de actualidad, centradas en la diabetes, la obesidad, el manejo y la prevención del virus respiratorio sincitial, la indicación farmacéutica y la resistencia a los antibióticos.

El encuentro ha incorporado sesiones de innovación en farmacia comunitaria, con foco en el impulso de la investigación clínica mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, para mejorar la toma de decisiones, la estratificación de pacientes y la generación de evidencia en el entorno comunitario.

Esta edición es la primera de carácter anual y cuenta con un formato de sesiones paralelas y talleres prácticos, que ha permitido a los asistentes personalizar su itinerario formativo en función de sus intereses, con un aprendizaje dinámico, participativo y orientado a la realidad del ejercicio diario.

Las jornadas SEFAC son un espacio de reflexión y debate profesional sobre el presente y futuro de la farmacia comunitaria. Bajo el lema 'Actualiza tus conocimientos y habilidades. Debatamos sobre el mapa de competencias en farmacia comunitaria', se celebran a lo largo de febrero y marzo en 14 ciudades españolas, con un congreso nacional final, que tendrá lugar en Vigo el 29 y 30 de mayo.