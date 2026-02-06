Pascual exige al PRC que rectifique sobre Cohorte Cantabria y cree que responde a una "estrategia política"

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha exigido al PRC que "rectifique" sus acusaciones al Gobierno regional de "vender al mejor postor" los datos de los más de 50.000 voluntarios que participan en el proyecto de investigación Cohorte Cantabria, afirmaciones que, en su opinión, responden a una "estrategia política" de los regionalistas y a su "nerviosismo".

"El PRC lleva toda la legislatura intentando desprestigiar a la sanidad cántabria". "Ha desprestigiado, o intentado desprestigiar, a Santa Clotilde, al Hospital de Laredo, al Hospital de Sierrallana, al Hospital Valdecilla también, y ahora pues le ha tocado a Cohorte Cantabria", ha sentenciado Pascual a preguntas de los medios tras el acto de inicio del desmontaje de la Residencia Cantabria para dar paso al solar donde se ubicará el Parque de Innovación de la Salud.

Y es que, tras mantener el consejero este miércoles una reunión con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el PRC remitió un comunicado en el que advirtió que el Gobierno iba a privatizar el futuro Parque de Salud y vender "al mejor postor" los datos de Cohorte Cantabria.

Esto último motivó que el director científico del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y el director de Cohorte Cantabria, Marcos López Hoyos y Javier Crespo, respectivamente, dieran este jueves por la tarde una rueda de prensa para tranquilizar a los voluntarios y asegurar que sus datos están "totalmente protegidos".

Es por ello que este viernes el consejero de Salud ha señalado que la explicación ya "la han dado muy clara" estos responsables, y como ellos dijeron ha reiterado que "Cohorte no se vende, no se comercializa en absoluto".

Pascual ha asegurado que "no entiende" esta "estrategia" del PRC y ha recalcado que las afirmaciones de su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, no han sido "un error" sino algo "intencionado". "No puede alegar ignorancia".

"El señor Hernando no puede decir que no sabe lo que es Cohorte Cantabria; 50.000 cántabros lo saben perfectamente y el resto de los ciudadanos también", ha sentenciado, al tiempo que ha pedido al partido que le "obligue a rectificar".