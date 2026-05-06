Patri Psicóloga inaugura el día 12 el programa 'Mujeres, sin límites, sin barreras', del Parlamento de Cantabria

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SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora y divulgadora Patri Psicóloga inaugurará el programa 'Mujeres, sin límites, sin barreras' del Parlamento de Cantabria el próximo martes, 12 de mayo, a las 19.00 horas, con la conferencia 'La trampa de poder querer con todo'.

Con esta intervención, centrada en el bienestar emocional de la mujer, el Parlamento abre espacios de reflexión en torno a la situación de la mujer en la sociedad actual.

El calendario del programa, anunciado por la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, se desarrollará a lo largo del año y abordará cuestiones como la igualdad y el papel de la mujer en sectores como el deporte, la ciencia o las tradiciones.

Culminará marzo de 2027 con un homenaje del Legislativo a todas las mujeres que han sido parlamentarias autonómicas desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía el 1 de febrero de 1982.

González Revuelta ha defendido que "el Parlamento debe ser proactivo en la creación de espacios de diálogo social sobre la mujer y específicamente la mujer cántabra, que es de nuestra competencia como instituciones regionales". "Además, tenemos que procurar que ese diálogo sea variado, participativo y territorialmente descentralizado, porque la capital es importante y en ella vive un gran porcentaje de población, pero Cantabria es más y hay que llevar esta reflexión por otros municipios".

Patri Psicóloga (Patricia Ramírez) es licenciada en Psicología y cuenta un Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Es autora de 13 libros y ha sido galardona con distintos premios como divulgadora. A través de sus redes comparte cada día herramientas y consejos prácticos sobre psicología y bienestar emocional. Desde 2019, recorre España con varios espectáculos que combinan humor, divulgación y reflexión sobre la vida y las emociones.

Es conferenciante habitual de temas relacionados con la gestión de la ansiedad, la autoestima, el bienestar emocional, la educación, las relaciones de pareja y los hábitos de vida saludable. Su clínica online, de cobertura nacional e internacional, tiene un objetivo mejorar la vida de las personas.