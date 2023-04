El patrón del 'Siempre Nécora': "He podido salvar a seis y me quedo con eso"

SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patrón del pesquero 'Siempre Nécora', Pedro Antonio Fernández, cuyo barco ha sido de los primeros en acudir esta madrugada al rescate de la tripulación del 'Vilaboa Uno', tras naufragar al norte de Cabo Mayor con el resultado de dos personas fallecidas y una desaparecida, ha declarado que "he podido salvar a seis y me quedo con eso".

Fernández, cuyo barco iba de Colindres a San Vicente de la Barquera a pescar verdel, ha cambiado el rumbo en cuanto ha recibido aviso desde Santander y en media hora ya estaba en el lugar del naufragio, y aunque no ha podido ver el pesquero, solo "los pertrechos", ha rescatado a siete personas, una de ellas fallecida.

"Lo normal es asistir, es nuestra obligación", ha subrayado el patrón, al tiempo que se ha preguntado qué hubiera sucedido en caso contrario. "Si no llego a llegar yo antes ¿qué hubiese pasado? Porque había dos muertos, pues a saber qué hubiese pasado. Yo por lo menos he podido salvar a seis y me quedo con eso", ha subrayado en declaraciones a la prensa.

El patrón del 'Siempre Nécora' ha explicado que ha recibido el aviso a la altura de la isla de Mouro, ha puesto rumbo norte, "y en cosa de media hora hemos dado con la gente". "Estaban en el agua y hemos rescatado siete hombres: un fallecido y seis vivos".

Cuando han llegado más embarcaciones al lugar, han hecho regresar a tierra al 'Siempre Nécora' y arribar al lugar de atraque de la lancha de la Guardia Civil, donde esperaba los equipos sanitarios para atender a los marineros.

Fernández no sabe qué ha podido pasar para que se hundiera el pesquero, que no han llegado a ver. "Ni me le ha marcado el radar ni nada. Lo único que hemos visto son pertrechos del barco".

Fernández "tenía mucha amistad" con el patrón del 'Vilaboa Uno', pero ha subrayado que "no hace falta ser amigo para rescatar una vida de un ser humano", si bien en este caso "ha coincidido que encima nos conocemos".

Por su parte, el marinero del 'Siempre Nécora', Antonio 'Peque', ha explicado que la tripulación estaba durmiendo cuando ha recibido el aviso de auxilio y al llegar al lugar han visto "lucecillas y a la gente pidiendo ayuda".

"Los hemos metido (en el barco) casi todos a la vez, a dos con la grúa porque no podíamos con ellos. Nosotros, por el costado, que no soltaban al fallecido; no lo soltaban, yo creo que ya estaba fallecido", ha relatado.

Al otro tripulante muerto, que estaba alejado del lugar, lo ha rescatado la lancha de los prácticos de Santander.

'Peque' no sabe cuál ha podido ser la causa del naufragio pero ha descartado la mala mar. "Hoy esta bueno, la mar esta echada", ha afirmado el tripulante, que ha apuntado que el 'Siempre Nécora' ha llegado a tierra en solo media hora, "avante toda".