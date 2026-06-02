La PAU comienza en Cantabria sin incidencias y se revisará "algún caso" por sospecha de uso de móviles

Alumnos en el primer día de la PAU en Cantabria - UC

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se ha iniciado este lunes en Cantabria sin ninguna incidencia reseñable, aunque se revisará "algún caso" sospechoso por el uso de herramientas tecnológicas.

Y es que la principal novedad de este año son los detectores de frecuencia y campos magnéticos en las aulas de cara a 'pillar' a quien copie en los exámenes.

Así lo ha informado el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria (UC), Íñigo Casafont, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de finalizar el primer examen.

Según ha explicado, los posibles avisos detectados por los sistemas de supervisión se revisan una vez finalizada la prueba mediante un protocolo específico, con el fin de garantizar tanto la integridad de las pruebas como los derechos del alumnado.

Consiste en que, cuando el estudiante acabe el examen, uno de los vocales le acompañará a una sala más limpia de señales para poder hacer el chequeo posterior. En caso de ser positivo, se redactará un acta y se recogerá la mayor cantidad posible de información, incluido un registro fotográfico.

La jornada ha comenzado a las 9.30 horas para un total de 3.343 alumnos, 7,8 por ciento más que en 2025, en 16 sedes habilitadas y repartidas por la región, dos más que el año pasado, incluida el aula hospitalaria, con dos estudiantes.

El primer examen ha sido Lengua Castellana y Literatura II, que no ha registrado grandes incidencias, salvo las "típicas" de DNI olvidados o equivocaciones de sede.

Problemas todos ellos que se "han solventado sobre la marcha" y los alumnos han podido realizar sus ejercicios con "la mayor normalidad", ha dicho el vicerrector.

Además, ha detallado que se han supervisado todas las aulas antes de comenzar la prueba de Lengua y Literatura --una de las que tiene mayor número de matrículas--, ya con los alumnos dentro, y el resultado ha sido "algún móvil despistado".

"Algunos no sabían cómo ponerlo en modo avión. Muy tecnológicos, pero en algunas situaciones se encuentran con cierto estrés que no saben ni cómo apagar el móvil", ha bromeado.

Entre una cosa y la otra, los exámenes han comenzado con hasta 10 minutos de diferencia entre las sedes. Algo a lo que ha ayudado que se ha realizado en todas una "pequeña" revisión de los detectores y que algunas cuentan con más aulas que otras.

Casafont también ha subrayado el amplio dispositivo organizativo desplegado para esta convocatoria, que moviliza a 275 vocales de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, además de PTGAS encargado de la recepción, anonimización y gestión de los ejercicios.

"HA ENTRADO MACHADO"

El primer examen ha incluido un comentario lingüístico de 'Mujeres que dan la luz', una columna de opinión de Elvira Lindo; y un comentario literario a elegir entre un extracto de 'Nada', de Carmen Laforet, y 'Campos de Soria', poema de Antonio Machado.

Y precisamente Machado ha sido el preferido. "Ha entrado Machado que era lo que queríamos", han indicado Andriana y Mara, del IES Santa Clara, que al finalizar el examen estaban visiblemente contentas y abrazándose a sus compañeras.

"Cuando hemos visto Machado nos hemos mirado y hemos dicho aaaahhhh", han relatado estas dos chicas, que quieren estudiar Magisterio y Derecho. En cuanto a la sintaxis, han incidido que ha sido "un poco complicada". Y aunque han reconocido que la preparación de la PAU ha sido "estresante", han señalado que peor ha sido el Bachillerato: "Traumático y duro".

Y Manuel, del Colegio Kostka de Santander, también ha coincidido con ellas en alegrarse por que "ha caído" Machado. "Me lo sabía muy bien, estoy contento". También ha dicho que no ha habido "grandes dificultades" en la prueba, mientras repasaba los apuntes de Historia de la Filosofía, siguiente examen con el que ha continuado la PAU.

Una vez superados los nervios de la primera mañana, todos se han quedado "más relajados" aunque este miércoles tienen "otros tres exámenes".

Por la tarde se celebrarán los exámenes de Artes Escénicas II, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Ciencias Generales, a partir de las 15.00 horas, así como Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Análisis Musical II, desde las 17.30 horas.

Las pruebas se alargarán hasta este jueves 4. Este miércoles se celebrará el examen con mayor número de matrículas, Inglés, a partir de las 9.00 horas. A continuación, tendrá lugar la prueba de Historia de España, materia de la Fase I de acceso para el alumnado de Bachillerato que opta por esta asignatura frente a Historia de la Filosofía.

Por la tarde, se desarrollarán los exámenes de Biología, Latín II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Dibujo Artístico II.

Las calificaciones provisionales se publicarán el 12 de junio, mientras que el plazo de solicitud de revisión comenzará el lunes 15 y concluirá el miércoles 17. El miércoles 24 se darán a conocer las calificaciones definitivas.

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Los resultados provisionales de esta prueba se conocerán el 10 de julio, siendo el plazo de solicitud de revisión del 13 al 15 de julio. Los resultados definitivos se conocerán el 22 de julio.

Todo el proceso de publicación y entrega de calificaciones está adaptado para evitar cualquier gestión presencial del alumnado y sus familias y facilitarles el servicio a través del Campus Virtual.