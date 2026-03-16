Paula Gómez, nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la UC, impulsará un programa de salud mental - UC

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Paula Gómez, delegada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (UC), ha sido proclamada oficialmente como nueva presidenta del Consejo de Estudiantes (CEUC) tras la dimisión del anterior representante, Juan Manuel Lamela, un mes y medio después de su toma de posesión.

La nueva presidenta, que actualmente cursa el cuarto año del grado de Física, ha subrayado que el CEUC se centrará en trasladar las necesidades del alumnado y promover iniciativas en colaboración con los vicerrectorados y servicios universitarios competentes. En este sentido, ha avanzado un plan de trabajo estructurado en varios ejes estratégicos, con especial atención a la salud mental, la igualdad, la sostenibilidad y la participación en la vida universitaria, ha informado la UC este lunes.

En el ámbito de la salud mental, el CEUC impulsará un programa específico de carácter preventivo y formativo, organizado en tres fases y diseñado en colaboración con personal experto, orientado a dotar al estudiantado de herramientas básicas de autogestión emocional y a abordar problemáticas frecuentes como la frustración académica.

El plan incluye acciones dirigidas tanto al alumnado como al profesorado, mediante talleres de sensibilización para tutores académicos, con el objetivo de mejorar la capacidad de acompañamiento y detección temprana de dificultades.

"Cada vez es mayor la cantidad de estudiantes que manifiestan tener algún tipo de problemática en materia de salud mental, pero se sigue viendo como un problema tabú", ha aseverado.

Otro de los ejes de la nueva presidencia será un plan de igualdad y concienciación en valores sociales, centrado en la equidad, la diversidad y el respeto en el entorno universitario. Este programa contempla también acciones formativas en varias fases y actividades de sensibilización sobre la forma de comunicarse y relacionarse con los distintos colectivos que integran la comunidad universitaria.

De forma transversal, el CEUC promoverá iniciativas en materia de sostenibilidad y medio ambiente, en coordinación con la Oficina EcoCampus y con el consorcio EUNICE, con el objetivo de hacer "más verde" la Universidad de Cantabria, "más atractiva" y favorecer entornos de convivencia en el campus.

Asimismo, pondrán en marcha actividades lúdicas, como torneos y proyecciones de películas, que contribuyan a fortalecer el "sentimiento de pertenencia de todo el estudiantado", incluyendo aquellos que cursan sus estudios en otras sedes de la UC.

Paula Gómez ha expresado su voluntad de estrechar la cooperación con la rectora, Conchi López, y los diferentes vicerrectorados, con el objetivo de consolidar una relación estable y fluida entre el Consejo de Estudiantes y los órganos de dirección de la UC.

En este sentido, ha expresado su deseo de que el Consejo de Estudiantes "esté verdaderamente al servicio del alumnado y sea percibido como un instrumento útil, cercano y eficaz para la mejora continua de la vida universitaria".

COMPROMISO "TOTAL"

La nueva presidenta, que se ha mostrado "abrumada" por el resultado de las elecciones celebradas hace dos semanas, ha agradecido la confianza depositada en su candidatura y ha manifestado su compromiso "total" con el cargo: "Voy a hacer todo lo que pueda para cumplir con las expectativas de los estudiantes", ha aseverado. Para lograrlo, Paula Gómez estará acompañada por Álex Ortega, en calidad de vicepresidente, y por Samuel Herrero, como secretario.

Además, han sido elegidos como vocales del CEUC Julio Luis Medina; Lorena Pérez Solís; Sergio Diez Lamsfus; Elda Arroyo de la Sen e Isaac López Isa.