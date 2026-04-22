Pedro Velarde dará la bienvenida al centro urbano de Maliaño-Muriedas en un mural que se inaugurará el 2 de Mayo

Mural de Pedro Velarde en el centro urbano de Maliaño-Muriedas - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está ultimando un mural de gran formato en la entrada del centro urbano Maliaño-Muriedas, frente al puente de la Concordia, en el que la figura de Pedro Velarde dará la bienvenida a vecinos y visitantes en uno de los principales accesos al municipio, coincidiendo con la celebración de la festividad en su honor por el 2 de Mayo.

La obra, de aproximadamente 150 metros cuadrados, está siendo realizada por la artista camarguesa Bea Millán, de Achorrovivo, y representa a Velarde en la defensa de los españoles durante la batalla de Monteleón, en una composición que conecta la memoria histórica con la identidad local.

El mural incorpora como elemento central la frase 'Camargo en el corazón de la historia', un lema que actúa como eje conceptual de la intervención y refuerza el vínculo entre el pasado y el presente del municipio a través del vecino de Muriedas, cuya casa familiar es en la actualidad sede del Museo Etnográfico de Cantabria.

La intervención se está llevando a cabo haciendo uso de pintura plástica y spray. Millán, que está ejecutando el mural sobre una grúa elevadora para los trabajos en altura, espera que -si las condiciones meteorológicas son favorables- la composición esté finalizada para la celebración de la jornada del 2 de Mayo.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado este miércoles en un comunicado que este mural "hace visible, en uno de los principales accesos al municipio, el orgullo de pertenencia de todo un pueblo". Así, ha subrayado que la figura de Pedro Velarde "no es solo un referente histórico, sino un símbolo compartido que forma parte de la identidad colectiva de Camargo".

En este sentido, el regidor ha valorado este tipo de iniciativas como una forma del "acercar la historia" a la ciudadanía, reforzando el "vínculo emocional con nuestras raíces" a través de un "lenguaje contemporáneo y accesible".

Asimismo, ha subrayado la "apuesta" del Ayuntamiento por el arte urbano como herramienta de dinamización cultural, y ha recordado que Bea Millán fue la autora del mural participativo en torno a la figura de Velarde realizado hace ahora dos años en la Plaza de la Constitución.