La peña San José renuncia a organizar el Torneo de Bolos de La Patrona y el PP alerta del "peligro" de que desaparezca

El concejal del PP Enrique Gómez - PP

TORRELAVEGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Torrelavega ha alertado del "peligro de desaparición" del Torneo de Bolos de La Patrona después de que la peña San José de Sierrapando haya comunicado su renuncia a continuar haciéndose cargo de la organización de este evento, de la que se ocupa desde hace más de 35 años.

El PP ha advertido que "esta renuncia pone en serio riesgo la continuidad de uno de los eventos deportivos más antiguos de España y un emblema de la indisoluble relación de Torrelavega con nuestro deporte autóctono".

Además, ha atribuido la decisión, "una vez más", "a la desastrosa gestión económica del equipo de Gobierno de Javier López Estrada y su recorte generalizado del 20% en convenios y subvenciones a clubes y asociaciones deportivas para desarrollar su labor".

"Ya alertamos en su día que este recorte iba a comprometer, y mucho, la supervivencia de clubes, asociaciones y eventos que realizan una labor altruista en pro del deporte y dependen en gran medida de las ayudas municipales. Las consecuencias no han tardado en llegar, y en este caso afectan de lleno a un evento deportivo que se ha desarrollado el día grande de Torrelavega desde hace 130 años", ha señalado el concejal 'popular' Enrique Gómez.

El PP ha lamentado que el esfuerzo que ha realizado la peña bolística San José durante tantos años, organizando desinteresadamente este torneo decano del deporte cántabro y nacional, "ahorrando miles de euros al Ayuntamiento", reciba "a cambio el desprecio y un recorte del 20% de la aportación municipal, imprescindible para la supervivencia del evento".

Además, ha apuntado que los "recortes" se realizan a ayudas y subvenciones con efecto retroactivo, cuando tanto clubes como asociaciones tienen ya hechos sus presupuestos, firmados sus convenios y garantizadas sus aportaciones, y con las temporadas, o los eventos en este caso, ya realizados.

Por ello, detraer ese 20% aboca "a deudas e innumerables problemas a quienes ponen todo su trabajo al servicio del deporte de Torrelavega".

Gómez ha subrayado que "ni clubes, ni asociaciones ni organizadores de eventos tienen culpa alguna de que el PRC y el PSOE hayan despilfarrado el dinero público durante años y ahora sean los paganos y tengan que someterse a un Plan Económico Financiero".

"La infame gestión de quienes nos gobiernan se está cobrando víctimas emblemáticas de nuestra ciudad, como hemos visto con los problemas de la Gimnástica, con la suspensión de ayudas, con la peña bolística Torrelavega, con su obsesión con el Museo del Hojaldre y, ahora, con el Concurso de Bolos de La Patrona", ha lamentado.

Finalmente, el concejal ha dicho que se cumple el dicho popular de "pagan justos por pecadores", y mientras el equipo de Gobierno municipal "continúa sin recortar gastos superfluos y sin dirección alguna ni gestión responsable, los clubes y asociaciones pagan un precio que, como vemos, será inasumible para ellos y para Torrelavega".