La pensadora Carmen Madorrán inaugura este martes la sexta edición de Pandemia Filosófica

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Filosofía Carmen Madorrán inaugura este martes, 4 de noviembre, a las 19.30 horas, la sexta edición del ciclo Pandemia Filosófica, que tendrá lugar íntegramente en el Centro Cívico Tabacalera, siempre con entrada libre hasta completar aforo. Esta iniciativa tiene el objetivo de acercar el pensamiento filosófico a la ciudadanía con reflexiones en torno a temas de actualidad.

'Seres necesitados en un planeta vivo' es el nombre de la conferencia inaugural que abordará cuestiones filosóficas como qué necesitamos los humanos para aspirar a la vida buena, si necesitamos todos lo mismo o depende del lugar y tiempo en que vivamos, o si hay necesidades verdaderas y otras falsas, o creadas, ha informado la organización.

La pensadora vinculará esas preguntas al "amenazante" contexto de la crisis ecosocial y al "enorme desafío que impone", que tiene una dimensión social y otra ecológica, ha explicado Madorrán, quien tratará de acercarse a esas preguntas de la mano de aportaciones de quienes las han pensado antes, "sin dar la espalda al hecho de que habitamos un planeta vivo, con sus limitaciones y en el que no estamos solos".

Carmen Madorrán es profesora de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde es coordinadora del grupo de investigación en Humanidades Ecológicas. Además de autora de artículos y capítulos de libros, participa en proyectos nacionales e internacionales y organiza actividades de investigación y transferencia del conocimiento, fundamentalmente relacionadas con la reflexión política y moral contemporánea.

ENCUENTROS

Pandemia Filosófica, organizada por el Ayuntamiento de Santander y que cuenta con el apoyo de Panacea, ha programado otros dos encuentros esta semana que estarán protagonizados por Iván de los Ríos (miércoles, 5 de noviembre) y Remedios Ávila (jueves, 6).

El primero de ellos, dirigido por el profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Iván de los Ríos, está enfocado específicamente a estudiantes de Bachillerato que necesitarán inscribirse previamente a través del correo inscripciones@panaceacultural.com. Se trata de un taller práctico en torno a la pregunta "¿el placer es siempre un bien?".

El subdirector del departamento de Filosofía de la UAM centra sus publicaciones en el terreno de la filosofía antigua y en su rendimiento en el pensamiento contemporáneo, así como en la dimensión filosófica de la narrativa literaria y audiovisual.

Esta primera semana de programación se cerrará el jueves 6 con la catedrática de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada Remedios Ávila, que pronunciará la conferencia 'Las pasiones trágicas. Tragedia y filosofía de la vida'.

La filósofa tratará de desentrañar las razones por las que la contemplación de la desdicha y el infortunio ajenos suscita tanto interés una cuestión, según ha explicado, "relacionada con un aprendizaje, con un conocimiento de aspectos esenciales de la existencia: la tragedia nos ofrece una sabiduría de la vida y en tal aprendizaje juegan un importante papel el miedo y la compasión, consideradas desde antiguo las dos pasiones trágicas por excelencia".

Ávila se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con una tesis sobre Nietzsche e imparte actualmente en Granada distintas materias como Metafísica, Pensamiento del siglo XIX, Tragedia y utopía o Filosofía de las pasiones, entre otras.

La sexta edición de Pandemia Filosófica continuará el martes, 11 de noviembre, cuando Fernando Broncano ofrecerá la ponencia 'Los límites éticos de la inteligencia artificial; y el jueves, día 13, con Jordi Claramonte disertando sobre 'Bioestética'.

Además, de forma paralela a este ciclo se ha convocado por segundo año consecutivo el concurso de aforismos filosóficos dirigido a estudiantes de Bachillerato que podrán presentar sus propuestas hasta el miércoles, 19 de noviembre, en el correo inscripciones@panaceacultural.com. Se han establecido tres premios que recibirán vales por valor de 150, 120 y 90 euros que se podrán canjear en la librería Gil.

El miércoles, día 12, el profesor de filosofía Jorge Villasol ofrecerá un taller práctico sobre escritura de aforismos.