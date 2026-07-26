Peridis será investido este lunes doctor honoris causa por la UIMP

Archivo - José María Pérez González 'Peridis'.-ARCHIVO - UIMP / JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará este lunes, 27 de julio, a las 12.00 horas en el Hall Real del Palacio de La Magdalena de Santander, el acto de investidura como doctor honoris causa al arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor José María Pérez González 'Peridis'.

Contará con la laudatio de la catedrática de Historia Antigua y vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Cantabria (UC), Mar Marcos Sánchez.

Además, a lo largo de la semana, dentro de los Cursos de Verano de la institución académica tendrán lugar los monográficos 'Vindicar la cooperación: narrativas, legitimidad y alianzas en un mundo en crisis', que hablará de la política pública transnacional; y 'Sexo, género y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y vitales en las sociedades del siglo XXI' que, organizado por el Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), está orientado a analizar las transformaciones que están teniendo lugar acerca de la sexualidad, las identidades sexuales, los vínculos afectivos y las relaciones de poder en las sociedades actuales.

Asimismo se desarrollarán los cursos 'Microbioma humano y ambiental: ciencia, emprendimiento y sociedad' que ofrecerá una visión integradora y actualizada del microbioma en los diferentes ecosistemas con bases científicas y aplicaciones e impacto social; y 'Patrimonio cultural en femenino: recuperación de prácticas e historias' que propone un diálogo sobre los conceptos de "archivo", "patrimonio" y "bienes culturales" desde una perspectiva multidisciplinar y de género.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a las actividades culturales, este lunes, a las 19.00 horas en el Paraninfo de La Magdalena, continúa el ciclo 'Los jóvenes hablan' con la emisión en directo del podcast 'Diálogo con las diosas' de Marival Gago y Gema Domínguez.

Por su parte, el martes 28, a la misma hora y al mismo sitio, llega el espectáculo de danza '¡Ritmos! Bailar danzas barrocas' de Diana Campoo e Ignacio Prego. La propuesta entrelaza danza histórica y música en vivo para revivir el pulso rítmico y el gesto expresivo de las danzas barrocas europeas.

Además, dentro del 'Cine de Verano' en el Centro Botín se proyectará la película 'Incontrolable' de Kirk Jones, a las 21.50 horas.

También tendrá lugar una nueva cita de 'Referentes en femenino singular' que, en este caso, tendrá como protagonista a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Será el miércoles 29, a las 19.00 horas en el Hall Real.

El mismo día a las 20.00 horas, el Teatro CASYC acogerá la obra de teatro 'Palabra de perro' del dramaturgo Juan Mayorga, inspirada en 'El coloquio de los perros' de Miguel de Cervantes.

Por otro lado, las 'Veladas poéticas' del jueves 30, a las 19.00 horas, reunirán en el Hall Real a los autores Javier Velaza, Aurora Luque y Juan Antonio González Iglesias. Los tres poetas cuentan con numerosas obras reconocidas con prestigiosos premios a su trayectoria.

Además, se pueden visitar en el interior y exterior del Palacio de La Magdalena, las exposiciones 'Cuestionario' de Andrés Rábago 'El Roto' y 'Venus', 'Venus Spray' y 'Bear Playing Word' de OKUDA San Miguel.

Igualmente, en el Palacete del Embarcadero y en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) permanecerá hasta final de verano la muestra 'Fotografía como biografía' de Lola Garrido.