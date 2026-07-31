Las pernoctaciones extrahoteleras en Cantabria crecen un 12,3% en junio y los viajeros un 5,7%

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SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en junio un total de 423.964 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, albergues, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 12,3 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional disminuyeron un 2,8% según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este viernes.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 5,7% en el sexto mes del año, hasta los 119.209.

Del global de pernoctaciones, 346.236 fueron realizadas por residentes en España, un 13,8% más, y 77.728 por extranjeros, lo que supone un repunte del 6%.

Y de los 119.209 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en junio, 89.146 eran residentes en el país (+6,4%) y los 30.063 restantes procedían del extranjero (+3,7%).

La estancia media subió un 6,2%, hasta situarse en 3,56 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 0,6%, hasta las 50.786.

PERNOCTACIONES Y VIAJEROS POR TIPO DE ALOJAMIENTO

En junio, casi el 69% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 292.402, un 13,9% más.

Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 65.020 y un incremento del 21,8%, el mayor de los extrahoteleros en la comunidad. De ellas, 21.164 fueron en casas rurales, un 3,3% más.

Además, se registraron 57.049 pernoctaciones en apartamentos, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, y 9.493 en albergues, con un descenso del 14,2%, el único de los extrahoteleros.

En cuanto a los viajeros, en junio fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 63.130, pese a decrecer un 5,2% en relación al sexto mes de 2025.

Otros 30.296 se alojaron en establecimientos de turismo rural, lo que supone un incremento del 18,2%; 22.144 en apartamentos, donde subieron un 30,1%, y los 3.639 restantes en albergues (+5,1%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 14,9 millones durante el mes de junio de 2026, lo que representa un descenso del 2,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El retroceso estuvo determinado por la contracción del mercado internacional, cuyas pernoctaciones descendieron un 4,8%, mientras que la demanda de residentes mostró una mayor estabilidad con una ligera caída del 0,7%. Por su parte, la estancia media global se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo a la tipología de alojamiento, los apartamentos registraron un bajón del 3,6% interanual en sus pernoctaciones, condicionados por la caída del 6,4% entre los no residentes, frente al descenso del 1,9% de los residentes.

Pese al menor volumen, la ocupación por plazas en esta modalidad se elevó un 1,9% hasta situarse en el 41,1%, con Canarias como destino preferido (más de 2 millones de pernoctaciones) e Islas Baleares al frente en ocupación (79,5%). Reino Unido figuró como principal mercado emisor, concentrando el 35,6% del total.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido para alojarse en un apartamento, con más de 736.000 pernoctaciones. Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

DESCENSOS EN CAMPINGS, RURAL Y ALBERGUES

En los campings, las pernoctaciones bajaron un 0,9% interanual durante junio. La baja de los viajeros nacionales (-1,7%) no pudo ser compensada por el leve repunte de los extranjeros (+0,3%), con los Países Bajos como mercado líder (23,0% del total).

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 2,8 millones de pernoctaciones, y un descenso del 7,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,1% de las parcelas ofertadas, según los datos del Instituto Estadístico.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Benidorm y Mont-roig del Camp.

Por su parte, el turismo rural anotó una leve caída del 0,3%, lastrado por la demanda internacional (-2,9%), aun cuando el turismo residente avanzó un 1,3%. Islas Baleares encabezó las preferencias en esta categoría superando las 249.000 pernoctaciones (+10,1%) y firmando el mayor grado de ocupación (67,3%).

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.

La caída más pronunciada se dio en la red de albergues, donde las pernoctaciones se desplomaron un 13,2% impulsadas por los retrocesos del mercado nacional (-10,8%) y del no residente (-16,1%), situando a Galicia como el destino más demandado.

En cuanto a la evolución de las tarifas, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) se incrementó un 4% respecto a junio de 2025 y el de Campings (IPAC) un 2,1%. En sentido opuesto, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) registró una caída del 0,1%.