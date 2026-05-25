Las pernoctaciones hoteleras en Cantabria caen un 3,1% en abril

Archivo - Una habitación de hotel.-ARCHIVO - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Cantabria descienden en abril un 3,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 219.313 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,19% menos de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 112.032 viajeros.

Por nacionalidad, 83.776 eran residentes en España, el 74,78%, mientras que 28.256 (25,22%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,8% y los extranjeros se redujeron un 0,4%.

Del total de pernoctaciones en Cantabria, 167.536 las realizaron residentes en España (un 76,39%), mientras que 51.777 (23,61%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 84,19 euros, lo que representa una subida del 9,4% interanual. En general, los precios subieron un 7,37% respecto al año anterior en Cantabria.

En total, en la comunidad se alcanzó en abril una ocupación del 40,38% y el sector hotelero empleó a 2.266 personas (un descenso del 2,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un mayor grado de ocupación por plaza, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla-La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).