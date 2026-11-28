Archivo - Una jugadora de baloncesto sujeta el balón. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita ocho años de prisión a un entrenador de baloncesto por embaucar a una jugadora de 13 de edad para que le enviara fotografías y vídeos suyos desnuda.

El juicio se celebrará este martes, 1 de diciembre, a las 10.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

Según el escrito de acusación provisional del ministerio público, el procesado conocía a la chica porque era el segundo entrenador del equipo de baloncesto en el que ella jugaba.

Apunta al respecto que ambos iniciaron "una relación de confianza" a través de Instagram y WhatsApp, y después de un tiempo él empezó a "abordar temas más personales y poco a poco ganarse su confianza".

De este modo, le solicitó de forma reiterada fotos y vídeos en los que ella mostrase pechos y genitales". A pesar de la negativa inicial, ante la insistencia del acusado, la víctima envió, al menos en cinco ocasiones, imágenes y grabaciones en las que se mostraba desnuda, sus genitales y masturbándose, que ella grababa a solas, sin la intervención del acusado y sin ser guiada por él. Todos los archivos eran de visualización única.

DELITOS Y PENAS.

La Fiscalía considera que el entrenador es autor de un delito contra la libertad sexual, en la modalidad de embaucamiento sexual a menores en línea, en concurso con otro de elaboración de pornografía infantil.

Solicita para él una pena de ocho años de prisión, nueve de libertad vigilada, otros nueve de alejamiento e incomunicación respecto de la perjudicada, nueve más de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y quince años de inhabilitación para trabajar con menores.

Y en concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la joven en 3.000 euros por el daño moral que le ha causado.