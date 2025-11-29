Archivo - Piden cinco años y medio de prisión para el hombre que entró en una autocaravana y violó a una mujer mientras dormía - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión y una indemnización de 9.950 euros para el hombre que entró en una autocaravana donde dormía una pareja y le introdujo los dedos en la vagina a la mujer.

La pareja había estacionado su autocaravana junto a una playa en Santander y dormía en la cama, según el escrito del ministerio público, y sobre las 7.30 horas el acusado se acercó al vehículo, abrió la puerta, que estaba cerrada pero sin echar la llave, y se acercó a la cama donde dormía la pareja.

En ese momento, el acusado introdujo la mano por el interior del pijama de la mujer y metió uno o varios dedos en su vagina. Entonces, ella se despertó de inmediato, gritó, despertó a su pareja y el acusado salió corriendo. Minutos después fue interceptado por agentes de la policía.

A consecuencia de los hechos, la mujer ha padecido un trastorno ansioso-depresivo y sufre como secuela estrés postraumático leve.

A juicio de la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de allanamiento de morada y un delito de violación, merecedores de cinco años y medio de prisión, siete años de prohibición de acercarse y comunicar con la mujer, seis años de libertad vigilada y diez años de inhabilitación para trabajar con menores.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la mujer en 9.950 euros por el perjuicio causado, las secuelas y los daños morales ocasionados.

La Audiencia Provincial de Cantabria le juzga este lunes, a las 9.30 horas, por un delito de allanamiento de morada y violación. Se prevé que continúe en varias sesiones hasta el jueves.